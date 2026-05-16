NBA odlučuje o MVP nagradi: Poznat termin proglašenja, ima veliku simboliku

Poznato je kad će ćemo saznati novog MVP najjače lige na svijetu

NBA će u nedjelju, neposredno uoči početka finalne serije Zapadne konferencije između Oklahome i San Antonija, saopštiti ime najkorisnijeg igrača (MVP) za sezonu 2025/26. Ime najboljeg u najjačoj ligi biće proglašeno u emisiji koja će biti emitovana na "Amazon Prime Video".

U najužem krugu kandidata nalaze se, naravno, srpski košarkaš Nikola Jokić, Šej Gildžes-Aleksander i Viktor Vembanjama, ali u američkoj javnosti već duže vrijeme dominira utisak da je trka praktično svedena na kanadskog i francuskog košarkaša. Jokić, iako iza sebe ima još jednu statistički dominantnu sezonu, ako pogledamo tri kolone tabele, baš niko mu ne može parirati, ali sve teže dolazi u prvi plan u ovoj konkurenciji, pa se u medijima sve češće pominje da bi mogao da ostane bez četvrtog MVP priznanja.

Prema rasporedu koji je NBA odabrala, dobitnik će biti poznat u nedelju oko 01.30 sati po srednjoevropskom vremenu, a zanimljivo je da se objava gotovo poklapa sa prošlogodišnjim terminom kada je priznanje uručeno Šeju Gildžes-Aleksanderu. Upravo to je dodatno pojačalo spekulacije da bi as Oklahome mogao da ponovo bude izabran za najkorisnijeg igrača lige, i to u trenutku kada će se njegov tim suočiti sa ekipom San Antonija i direktnim rivalom u trci - Viktorom Vembanjamom.

Ukoliko bi došao do svog drugog MVP trofeja, Gildžes-Aleksander bi potvrdio status jednog od lidera nove generacije NBA, dok bi Vembanjama u slučaju pobjede postao prvi Francuz sa ovim priznanjem. Sa druge strane, Jokić bi eventualnim četvrtim MVP-jem ušao u još uži krug najvećih u istoriji, rame uz rame sa imenima poput Lebrona Džejmsa i Vilt Čemberlena, dok bi ispred ostali samo Bil Rasel, Majkl Džordan i Karim Abdul-Džabar.

Odluka o terminu i samoj ceremoniji dodatno je podgrijala priče da NBA želi da naglasak stavi upravo na duel Oklahome i San Antonija, u kojem se sastaju i dva glavna kandidata za nagradu. Prema dosadašnjim projekcijama, sve više djeluje da bi trka mogla da se prelomi u korist Gildžus-Aleksandera, ali konačan odgovor stiže u nedjelju ujutru po evropskom vremenu.