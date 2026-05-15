"Ranjeni" Željezničar gostuje u Banjaluci, Marinović želi novi trijumf: Da zadržimo pobjednički mentalitet

Svi mečevi 34. kola Premijer lige BiH u istom terminu, u subotu od 18 časova, a na Gradski stadion stiže Željezničar, klub koji je juče ostao bez trenera Save Miloševića koji je podnio ostavku.

Uprkos već osvojenoj tituli, Borac nastavlja punim gasom u Premijer ligi BiH, sa željom da do kraja sezone ostvari maksimalan učinak. "Crveno-plavi" su to potvrdili i u duelu sa Širokim Brijegom prošlog vikenda, a nema sumnje da nešto slično žele da ponove i u derbiju 34. kola Premijer lige BiH.

Banjalučani će u subotu od 18 časova, kada će biti odigrani i svi ostali susreti ove runde, ugostiti sarajevski Željezničar, koji prolazi kroz veoma težak period. Tim sa "Grbavice" ostao je bez trenera Save Miloševića, koji je odlučio da podnese ostavku, iako je ispunio prvobitni cilj - opstanak u ligi.

Međutim, tim Vinka Marinovića, kao i ranije, gleda samo sebe i ne osvrće se na probleme rivala.

"Savo je otišao, ali nema mnogo vremena za njegovog nasljednika da nešto drastično promijeni. Znate da ne želim da komentarišem odluke uprava i trenere drugih klubova. Naravno, Savu poštujem za sve ono što je uradio u fudbalu i kao igrač i kao trener i ima moje veliko poštovanje", poručio je Marinović na konferenciji za medije uoči duela sa sarajevskim timom.

Kada je sami meč u pitanju, Marinović je oprezan, ali očekuje od svoje ekipe da pokaže ozbiljnost i nastavi pobjedničku seriju.

"Od naše posljednje utakmice, Željezničar je podigao nivo igre i sasvim sigurno nas čeka teška utakmica protiv kvalitetnog protivnika. Naravno, mi želimo da se potvrdimo i u ovoj utakmici iako je završni dio prvenstva. U ovom dijelu sezone bitni su karakter, koncentracija, disciplina i mentalna snaga što je odlučujući faktor. Ekipa je i u prošlom kolu protiv Širokog Brijega to demonstrirala, a očekujem da i sutra to pokažemo. Treba nam dobar pristup, maksimalna koncentracija, dobra energija jer u ovakvim utakmicama detalji odlučuju. Želimo da ti detalji budu na našoj strani i da i ovu utakmicu odigramo na način kako smo igrali i do sada, da zadržimo pobjednički mentalitet i još jednom obradujemo naše navijače koji su nam bili ogromna podrška i davali vjetar u leđa tokom cijelog prvenstva."

"Šarao" je Marinović sastav u prethodnim utakmica, što je i očekivano. Nakon što je i matematički osigurana titula, trener Borca ima mogućnost da isproba i igrače koji tokom sezone nisu imali mnogo prilika da se nađu na terenu.

"Ekipa dobro radi i uvijek ćemo pokušati da igramo najbolje što možemo. Za sutra ne možemo da računamo na Jojića, Savića i Sijarića, koji su još u povredi i sa njima ne želimo ništa da rizikujemo, iako oni rade sa ekipom. Takođe ne računamo ni na Dijufa zbog crvenog kartona. Ali imamo širok roster i izvešćemo na teren najbolju moguću ekipu", jasan je trener Borca.

Duel Borac - Željezničar povjeren je arbitru Frani Jeliću iz Širokog Brijega.

PREMIJER LIGA BIH - 34. KOLO:

Sarajevo - Široki Brijeg

Borac - Željezničar

Sloga - Radnik

Zrinjski - Posušje

Velež - Rudar Prijedor



