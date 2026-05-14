logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potpuno rasulo u Željezničaru: "Zatečeni smo zbog ostavke Save Miloševića" 1

Potpuno rasulo u Željezničaru: "Zatečeni smo zbog ostavke Save Miloševića"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Savo Milošević odlučio je da napusti Željezničar poslije samo tri mjeseca.

Savo Milošević Izvor: Promo/FK Željezničar

Srpski trener Savo Milošević podnio je ostavku u Željezničaru, a sada su se igrači oglasili saopštenjem povodom situacije u klubu. Razlog rastanka nisu ni loši rezultati, ni nesuglasice, već neizvjesnost kluba iz Sarajeva. Milošević nije dobio ono što mu je obećano kada je došao, imao je dugoročni dogovor sa čelnicima, ali je primoran da krene dalje.

Igrači su stali uz Miloševića i izrazili zabrinutost zbog dešavanja u klubu u posljednje vrijeme.

"Dolaskom na trening ostali smo zatečeni situacijom i ostavkom šefa. S obzirom na to da u ovom trenutku više nema nikoga u klubu s upravljačkom funkcijom, želimo izdati kratko saopštenje za javnost i iskazati podršku šefu Miloševiću i njegovim pomoćnicima.

U ovom momentu prepušteni smo sami sebi i želimo na određeni način iskazati zabrinutost zbog trenutnog stanja u klubu. Mi, kao igrači FK Željezničar, nastavićemo profesionalno izvršavati svoje obaveze, ali isto tako nećemo ostati nijemi na trenutno stanje.

Razočarani smo određenim odlukama pojedinih institucija koje na direktan način onemogućavaju razvoj fudbala i sporta u BiH", stoji u saopštenju igrača.

Šta je rekao Milošević?

 Milošević je na konferenciji za medije istakao da mu je žao jer je morao da donese ovu odluku, ali da je zahvalan svima na kratkoj, ali uspješnoj saradnji.

"Moram reći da mi je izuzetno žao zbog svega ovoga, jer mi je zaista bila namjera, a direktor to može da potvrdi, da ovdje radim dugoročno. Takav je bio plan i projekat. Iskreno sam vjerovao da to može da bude ostvareno, bez obzira na prepreke koje svi imamo na ovim prostorima, te da je moguće napraviti kvalitetan sistem i vratiti Željezničar na mjesto koje mu pripada u bosanskohercegovačkom fudbalu, pa i u regionu".

U dahu je govorio Milošević... "Nažalost, i ovog puta su se neke stvari isprečile i nećemo biti u mogućnosti da sprovedemo taj plan, ili barem ja neću. Ostaje mi da se iskreno zahvalim svima na saradnji, počevši od gospodina Mirvića. Haris je bio sa nama tri mjeseca i može da posvjedoči kroz kakav smo period prošli kako bismo klub doveli makar do određene stabilnosti. Mislim da smo u tome uspjeli."

"To je satisfakcija i za mene lično, ali i za sve ljude u klubu. S obzirom na teškoće na koje smo naišli u prethodnom periodu, uspjeli smo sve to da prevaziđemo i dovedemo klub u sigurnu zonu. To mi predstavlja veliku satisfakciju, jer bi sve bilo mnogo teže da smo i dalje u teškoj situaciji. Ovako mogu da kažem da sam uspio da uradim ono što sam obećao kada sam došao na mjesto trenera."

"Na kraju, želim da se zahvalim upravi, ljudima u klubu i malom broju operativaca koji su bili uz nas, ali prvenstveno igračima, koji su iznijeli najveći teret u jednom izuzetno teškom periodu. Vjerujte mi, situacija u kojoj smo zatekli ekipu, psihološki, mentalno i fizički, bila je izuzetno teška. Momci su to uspjeli da iznesu karakterom i ogromnom voljom, iznad svojih realnih mogućnosti."

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:08:44
Priča za medalju: Savo Milošević
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Savo Milošević FK Željezničar

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Bl

Hocemo 4 ili 5 - 0 da ih nabijemo, nema stajanja! Dosta smo mi trpili zulum Sarajevski, VRIME JE! Aj...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC