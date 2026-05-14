Potpuno rasulo u Željezničaru: "Zatečeni smo zbog ostavke Save Miloševića"

Savo Milošević odlučio je da napusti Željezničar poslije samo tri mjeseca.

Srpski trener Savo Milošević podnio je ostavku u Željezničaru, a sada su se igrači oglasili saopštenjem povodom situacije u klubu. Razlog rastanka nisu ni loši rezultati, ni nesuglasice, već neizvjesnost kluba iz Sarajeva. Milošević nije dobio ono što mu je obećano kada je došao, imao je dugoročni dogovor sa čelnicima, ali je primoran da krene dalje.

Igrači su stali uz Miloševića i izrazili zabrinutost zbog dešavanja u klubu u posljednje vrijeme.

"Dolaskom na trening ostali smo zatečeni situacijom i ostavkom šefa. S obzirom na to da u ovom trenutku više nema nikoga u klubu s upravljačkom funkcijom, želimo izdati kratko saopštenje za javnost i iskazati podršku šefu Miloševiću i njegovim pomoćnicima.

U ovom momentu prepušteni smo sami sebi i želimo na određeni način iskazati zabrinutost zbog trenutnog stanja u klubu. Mi, kao igrači FK Željezničar, nastavićemo profesionalno izvršavati svoje obaveze, ali isto tako nećemo ostati nijemi na trenutno stanje.

Razočarani smo određenim odlukama pojedinih institucija koje na direktan način onemogućavaju razvoj fudbala i sporta u BiH", stoji u saopštenju igrača.

Šta je rekao Milošević?

Milošević je na konferenciji za medije istakao da mu je žao jer je morao da donese ovu odluku, ali da je zahvalan svima na kratkoj, ali uspješnoj saradnji.

"Moram reći da mi je izuzetno žao zbog svega ovoga, jer mi je zaista bila namjera, a direktor to može da potvrdi, da ovdje radim dugoročno. Takav je bio plan i projekat. Iskreno sam vjerovao da to može da bude ostvareno, bez obzira na prepreke koje svi imamo na ovim prostorima, te da je moguće napraviti kvalitetan sistem i vratiti Željezničar na mjesto koje mu pripada u bosanskohercegovačkom fudbalu, pa i u regionu".

U dahu je govorio Milošević... "Nažalost, i ovog puta su se neke stvari isprečile i nećemo biti u mogućnosti da sprovedemo taj plan, ili barem ja neću. Ostaje mi da se iskreno zahvalim svima na saradnji, počevši od gospodina Mirvića. Haris je bio sa nama tri mjeseca i može da posvjedoči kroz kakav smo period prošli kako bismo klub doveli makar do određene stabilnosti. Mislim da smo u tome uspjeli."

"To je satisfakcija i za mene lično, ali i za sve ljude u klubu. S obzirom na teškoće na koje smo naišli u prethodnom periodu, uspjeli smo sve to da prevaziđemo i dovedemo klub u sigurnu zonu. To mi predstavlja veliku satisfakciju, jer bi sve bilo mnogo teže da smo i dalje u teškoj situaciji. Ovako mogu da kažem da sam uspio da uradim ono što sam obećao kada sam došao na mjesto trenera."

"Na kraju, želim da se zahvalim upravi, ljudima u klubu i malom broju operativaca koji su bili uz nas, ali prvenstveno igračima, koji su iznijeli najveći teret u jednom izuzetno teškom periodu. Vjerujte mi, situacija u kojoj smo zatekli ekipu, psihološki, mentalno i fizički, bila je izuzetno teška. Momci su to uspjeli da iznesu karakterom i ogromnom voljom, iznad svojih realnih mogućnosti."

