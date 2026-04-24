Savo Milošević pred Velež: Ne treba Željezničar podsjećati na Evropu, to je naša obaveza

Nebojša Šatara
Trener Željezničara Savo Milošević izjavio je da se plavi neće zadovoljiti postignutim rezultatima u prethodna dva mjeseca i da će u preostalih šest utakmica u Premijer ligi Bosne i Hercegovine dati sve od sebe u borbi za plasman u Evropu.

Željezničar u subotu od 20.45 dočekuje mostarski Velež u derbiju 31. kola prvenstva BiH.

Plavi su poslije pobjede nad Rudarom u Prijedoru (0:1) prebrinuli sve brige oko opstanka, a sada do kraja sezone imaju i šansu da se domognu plasmana u evropska takmičenja. Posebno ukoliko sutra uveče pobijede "rođene", koji su direktan konkurent za Evropu.

Trener ekipe sa "Grbavice" Savo Milošević potvrdio je da njegov tim itekako razmišlja o višem cilju.

"Ja se nekako ne zadovoljavam onim što je postignuto. Sve ovo što smo uspjeli da postignemo u prethodna dva mjeseca, to je već daleka prošlost i tako mora da se gleda u fudbalu. Mi smo neki dan imali sastanak upravo o tome, da bih ja tražio i da igrači sami razmišljaju o toj mogućnosti. Sigurno da bismo mi, bez obzira na sve spoljne faktore, trudili se da u ovih šest utakmica probamo da damo sve od sebe. Da li će to biti dovoljno? Ja zaista ne mogu da obećam, s obzirom na naš raspored, stanje ekipe i potrošnju koju smo imali u prethodnih sedam utakmica. Ali da ćemo probati? Pa, naravno da ćemo probati. Ne treba niko ni da nas podsjeća niti da nam priča o tome. To nam je, na kraju krajeva, i obaveza", rekao je Milošević.

Trener Želje je naglasio da od svojih igrača uvijek traži maksimum - "sto, sto dva, sto tri, sto pet posto" - te da je krivica i odgovornost uvijek na njemu, a nikad na igračima.

"Momci su do sada svaku utakmicu zaista davali svoj maksimum i dok je tako, dolazili su i rezultati. Sve je moguće u fudbalu, ali ne možemo sada da počnemo da letimo. Najbitnije je da razmišljamo o svakoj sljedećoj utakmici koja dolazi. Ova sutra dolazi i ona je najbitnija, pa ćemo da vidimo poslije nje", poručio je Milošević.

Meč između Želje i Veleža igra se u subotu na "Grbavici" s početkom u 20.45, a pravdu na njemu će dijeliti arbitar iz Banjaluke Dragan Petrović.



(MONDO)

Savo Milošević FK Željezničar FK Velež Premijer liga BiH

