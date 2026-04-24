Iz Igokee m:tel u Megu

Iz Igokee m:tel u Megu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Poslije Koste Kondića i Dalibora Ilića, mladi krilni centar Igokee m:tel je postao treći košarkaš koji je iz kluba iz Aleksandrovca prešao u beogradsku Megu.

Tarik Hrelja napustio KK Igokea i potpisao za KK Mega Izvor: Kk Igokea/Marija Vuruna

U pitanju je Tarik Hrelja, reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji će karijeru nastaviti u Megi, potvrdio je poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović.

Bh. košarkaš, koji će uskoro napuniti 20 godina, ove sezone je igrao za Student kao pozajmljeni igrač "igosa" i s tim timom je osvojio 8. mjesto u šampionatu BiH, dok je u Drugoj ABA ligi bio 12. na tabeli.

Prošle sezone Hrelja je osvojio titulu šampiona Republike Srpske, a 2025. godine bio je član "zmajeva" i drugi najmlađi igrač na Evropskom prvenstvu.

