Iz Igokee m:tel u Megu

Poslije Koste Kondića i Dalibora Ilića, mladi krilni centar Igokee m:tel je postao treći košarkaš koji je iz kluba iz Aleksandrovca prešao u beogradsku Megu.

Izvor: Kk Igokea/Marija Vuruna

U pitanju je Tarik Hrelja, reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji će karijeru nastaviti u Megi, potvrdio je poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović.

Tarik Hrelja, 2006, Bosnian national team player, is the new player of Mega Superbet!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)April 24, 2026

Bh. košarkaš, koji će uskoro napuniti 20 godina, ove sezone je igrao za Student kao pozajmljeni igrač "igosa" i s tim timom je osvojio 8. mjesto u šampionatu BiH, dok je u Drugoj ABA ligi bio 12. na tabeli.

Prošle sezone Hrelja je osvojio titulu šampiona Republike Srpske, a 2025. godine bio je član "zmajeva" i drugi najmlađi igrač na Evropskom prvenstvu.

