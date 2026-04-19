Šest trojki Igokee u prvoj četvrtini, pa debakl u Ljubljani: Aleksandrovčani težim putem traže četvrtfinale ABA lige

Bojan Jakovljević
Nakon poraza od Cedevita Olimpije, Igokea će u duelu sa Bosnom pokušati da se domogne četvrtfinala ABA lige. Ako ni tu ne uspije, ostaje još jedna šansa.

Igokea izgubila od Cedevita Olimpije u ABA ligi Izvor: ABA liga/Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Igokea je imala lijepu priliku da se domogne sedme pozicije u Top 8 fazi ABA lige, ali je u posljednjem meču sve uprskala. Iako je ubacila čak šest trojki iz isto toliko pokušaja u prvoj četvrtini, odnosno čak 34 poena u deset uvodnih minuta, na kraju je Cedevita Olimpija došla do pobjede i prekida serije od pet "jadranskih" poraza.

Igokei sada ostaje teži put za plasman u četvrtfinale ABA lige. Sarajevski tim imaće prednost domaćeg terena, a ukoliko ne uspije da eliminiše Bosnu, Aleksandrovčani će imati još jednu priliku da se plasiraju među osam najboljih ekipa u regionalnom takmičenju.

  • CEDEVITA OLIMPIJA - IGOKEA 102:88 (30:34, 25:17, 19:21, 28:16)

Izvanredna košarka viđena je u prvoj četvrtini, u kojoj su postignuta čak 64 poena (30:34). Sjajno je šut služio "igose", koji su bili nepogrešivi za tri poena - 6/6, dok su za dva poena šutirali 7/9.

Uprkos sjajnim procentima šuta iz prvog kvartala, vrlo brzo se istopila prednost "igosa". Stao je šut goste, a to su košarkaši Cedevita Olimpije iskoristili i drugu četvrtinu riješili u svoju korist 25:17, pa su na veliku pauzu otišli sa četiri poena prednosti (55:51).

Treća dionica meča bila je poprilično izjednačena (19:21), ekipe su se smjenjivale u vođstvu, pa je četvrta četvrtina bila odlučujuća na meču. A tamo su domaći bili raspucani, potpuno se raspala igra Igokee, pa su košarkaši Cedevita Olimpije napravili veliku seriju i na kraju stigli do ubjedljivog trijumfa 102:88.

David Škara bio je najefikasniji u pobjedničkom timu sa 19 poena, a kod Igokee Aleksandar Lazić postigao je 17.

Šta dalje?

Bosna i Igokea odmjeriće snage u plej-inu, a pobjednik ide u četvrtfinale. Poraženi će na megdan pobjedniku duela dvije najbolje ekipe u plej-autu.


Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

