Stefanović nakon drame i trijumfa u Sarajevu: Pobijedili smo dobrom energijom i pametnijom igrom nego u prvom meču

Autor Dragan Šutvić
Treneri dva tima sumirali su utiske sa izuzetno dramatičnog derbija u Zetri.

Bosna Igokea izjave Stefanovića i Pašalića Izvor: Ednan Turalic/E.Turalic

Košarkaši Igokee m:tel zadržali su šanse da zauzmu sedmo mjesto u Top 8 fazi ABA lige i steknu prednost domaćeg terena u plej-inu.

Aleksandrovčani su večeras u Zetri nakon produžetka porazili Bosnu (86:89), koja će im biti rival u toj fazi takmičenja, koja i jednima i drugima može da donese četvrtfinale regionalnog takmičenja. I jedni i drugi su pred posljednje kolo na učinku od 10 pobjeda i 13 poraza, pa će odluka pasti u posljednjem kolu, u kojem Igokea m:tel gostuje Cedevita Olimpiji, a Bosna dočekuje Dubai.

"Čestitke prvo Bosni na jako dobroj utakmici. Mi smo imali dosta dobro otvaranje, do 15. minuta, i oni su faktički za 5 minuta, ako ja nisam pogriješio, napravili 19:5 i totalno se vratili u utakmicu. Time su pokazali ogroman kvalitet koji imaju, oni su objektivno i iskusniji od nas. Znali smo da oni to imaju, vidjeli smo u pripremi, i opet smo to osjetili kao i u prvoj utakmici. Razlika je da smo mi ostali vrsti, nismo se raspali kao u tom prvom meču, iako smo ponovo jako loše šutirali, i slobodna bacanja i za tri poena. Međutim, dobrom energijom i pametnijom igrom nego u prvom meču uspjeli smo da savladamo stvarno jednu odličnu ekipu, našeg velikog sportskog rivala. Čestitam svojim momcima na pobjedi, atmosfera je bila dobra za igranje i to je nešto čemu se svi radujemo, punim halama, a ne praznim", rekao je poslije meča trener Igokee m:tel Nenad Stefanović na konferenciji za novinare.

Izvor: Ednan Turalic/E.Turalic

"Znali smo od početka da je Igokea došla ovdje da odigra jednu čvrstu utakmicu i da su došli do pobjede. U otvaranju utakmice nismo bili spremni na njihovu energiju i fiziku. Koštalo nas je tih minus 10 koje smo stizali i kada smo se vratili, neke loše odluke i jeftino izgubljene lopte su nas odvojile od toga da odemo na 4-5 razlike. Međutim, ne mogu da budem nezadovoljan, odigrali smo drugih 35 minuta čvrsto, energetski, možda je i moja greška što sam Džerodu Vestu večeras dao previše minuta nakon tolikog izostanka, ali imam veliko povjerenje u njega i znam da će nam na kraju to vratiti. Čestitke ekipi Igokee na pobjedi, a mi se spremamo za sljedeću utakmicu", riječi su stratega Sarajlija Muhameda Pašalića.

