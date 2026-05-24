Olimpijakos je šampion Evrope: Gori Atina, Nikola Milutinov diže najveći pehar!

Olimpijakos je osvojio Evroligu u sezoni 2025/26!

Počelo je sjajno za Real Madrid pošto je kraljevski klub uspio da povede sa 9:1 za samo tri minuta. Nije se ni u prvih pet minuta probudio Olimpijakos i vodio je 15:3 tim Serđa Skariola nakon serije trojki Treja Lajlsa, ali je do kraja prve četvrtine uspio Olimpijakos da se presabere pa je poslije 10 minuta bilo 26:19.

Olimpijakos je odmah na startu drugog dijela smanjio na 29:25, a kada je pogodio Evan Furnije u 15. minutu bilo je 33:31. Baš je Evan Furnije svojim poenima preokrenuo na 38:36 i na kraju je crveno-bijeli tim otišao na odmor sa prednošću 46:44.

Počelo je drugo poluvrijeme vrlo tvrdo, skoro da nije bilo poena na startu, a igralo se poen za poen. Vidjeli smo i ozbiljan sukob Šekila Mekisika i Fakunda Kampaca. To je diglo tim Reala i ušli su "kraljevi" sa 65:61 u posljednjih 10 minuta. A onda je Jorgos Barcokas izvadio Tajrika Džounsa sa klupe i u momentima kada niko nije mogao da se odlijepi on je uhvatio nekoliko ključnih skokova i iz druge šanse je dao poene koji su presudili.

