logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olimpijakos je šampion Evrope: Gori Atina, Nikola Milutinov diže najveći pehar!

Olimpijakos je šampion Evrope: Gori Atina, Nikola Milutinov diže najveći pehar!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Olimpijakos je osvojio Evroligu u sezoni 2025/26!

Real - Olimpijakos u Evroligi Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poslije velike drame, Olimpijakos je postao prvak Evrope!

Počelo je sjajno za Real Madrid pošto je kraljevski klub uspio da povede sa 9:1 za samo tri minuta. Nije se ni u prvih pet minuta probudio Olimpijakos i vodio je 15:3 tim Serđa Skariola nakon serije trojki Treja Lajlsa, ali je do kraja prve četvrtine uspio Olimpijakos da se presabere pa je poslije 10 minuta bilo 26:19.

Olimpijakos je odmah na startu drugog dijela smanjio na 29:25, a kada je pogodio Evan Furnije u 15. minutu bilo je 33:31. Baš je Evan Furnije svojim poenima preokrenuo na 38:36 i na kraju je crveno-bijeli tim otišao na odmor sa prednošću 46:44.

Počelo je drugo poluvrijeme vrlo tvrdo, skoro da nije bilo poena na startu, a igralo se poen za poen. Vidjeli smo i ozbiljan sukob Šekila Mekisika i Fakunda Kampaca. To je diglo tim Reala i ušli su "kraljevi" sa 65:61 u posljednjih 10 minuta. A onda je Jorgos Barcokas izvadio Tajrika Džounsa sa klupe i u momentima kada niko nije mogao da se odlijepi on je uhvatio nekoliko ključnih skokova i iz druge šanse je dao poene koji su presudili.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Olimpijakos košarka Evroliga KK Real Madrid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC