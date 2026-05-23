Crvena zvezda se raspitivala za najtraženijeg igrača u Evropi

Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA

Košarkaš Valensije Žan Montero je trenutno najtraženiji igrač na košarkaškoj pijaci. Sjajni bek je zaludio Evropu svojim partijama u Evroligi i bio najzaslužniji što je španski tim po prvi put u istoriji kluba otišao na Fajnal-for. Sve će to moći da naplati ovog leta...

Velikani se utrkuju za njegov potpis, a navodno se za Amerikanca raspitivala i Crvena zvezda, prenio je "Mundo deportivo". Iako je nekoliko puta istakao da je njegov san da igra u NBA ligi, ukoliko mu se to ne ostvari ovog ljeta, moći će da bira gdje će nastaviti karijeru.

Beogradski crveno-bijeli su bili na listi zainteresovanih sa Barselonom, Hapoelom i Dubaijem, ali je trenutno njegovom angažmanu najbliži Olimpijakos.

U posljednje vrijeme se spekuliše da imun nije ostao ni Panatinaikos, pa bi Montero mogao da stigne kao zamjena za Ti Džej Šortsa koji bi mogao u suprotnom smjeru - put Valensije.

Španci su pokušali da zadrže najboljeg igrača ponudivši mu platu od 2.000.000 evra u narednoj sezoni, uz porast u 2027/28, ali je bek to odbio.

Ko god da ga potpiše, u ugovor će morati da stavi i izlaznu klauzulu za NBA. Montero je ove sezone u Evroligi prosječno bilježio 14,4 poena, tri skoka, 4,8 asistencija i 1,1 ukradene lopte, dok je u polufinalu sa Realom upisao 15 poena, dva skoka, devet asistencija, tri ukradene i dvije izgubljene lopte.

