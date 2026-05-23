logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda se raspitivala za najtraženijeg igrača u Evropi

Crvena zvezda se raspitivala za najtraženijeg igrača u Evropi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Valensije Žan Montero će definitivno promijeniti sredinu ovog ljeta.

Crvena zvezda želi Žana Montera Izvor: PETE ANDREOU/ANA-MPA

Košarkaš Valensije Žan Montero je trenutno najtraženiji igrač na košarkaškoj pijaci. Sjajni bek je zaludio Evropu svojim partijama u Evroligi i bio najzaslužniji što je španski tim po prvi put u istoriji kluba otišao na Fajnal-for. Sve će to moći da naplati ovog leta...

Velikani se utrkuju za njegov potpis, a navodno se za Amerikanca raspitivala i Crvena zvezda, prenio je "Mundo deportivo". Iako je nekoliko puta istakao da je njegov san da igra u NBA ligi, ukoliko mu se to ne ostvari ovog ljeta, moći će da bira gdje će nastaviti karijeru.

Beogradski crveno-bijeli su bili na listi zainteresovanih sa Barselonom, Hapoelom i Dubaijem, ali je trenutno njegovom angažmanu najbliži Olimpijakos.

U posljednje vrijeme se spekuliše da imun nije ostao ni Panatinaikos, pa bi Montero mogao da stigne kao zamjena za Ti Džej Šortsa koji bi mogao u suprotnom smjeru - put Valensije.

Španci su pokušali da zadrže najboljeg igrača ponudivši mu platu od 2.000.000 evra u narednoj sezoni, uz porast u 2027/28, ali je bek to odbio. 

Ko god da ga potpiše, u ugovor će morati da stavi i izlaznu klauzulu za NBA. Montero je ove sezone u Evroligi prosječno bilježio 14,4 poena, tri skoka, 4,8 asistencija i 1,1 ukradene lopte, dok je u polufinalu sa Realom upisao 15 poena, dva skoka, devet asistencija, tri ukradene i dvije izgubljene lopte.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Evroliga košarka KK Valensija Žan Montero KK Crvena zvezda transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC