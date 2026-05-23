Nikola je Novaku spasio koljeno, pa došao da ga gleda: Poveo još jednu legendu da upozna najvećeg ikada

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
Nikola Karabatić bio je na tribinama i u društvu još jednog legendarnog rukometaša Tjerija Omejea gledao je egzibiciju i oproštaj Gaela Monfisa u kom je učestvovao i Novak Đoković.

Novak Đoković i Nikola Karabatić u Parizu Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Nikola Karabatić došao je da gleda legende, oproštaj Gaela Monfisa od tenisa i Rolan Garosa, ali i Novaka Đokovića koji je bio dio svega toga. Najveći teniser svih vremena uljepšao je egzibiciju svojim šalama, majstorijama, raznim potezima koje je izvodio.

Nije Nikola bio sam, pored njega je bio još jedan legendarni rukometaš koga se mnogi ljubitelji rukometa sjećaju, jedan od najboljih golmana ikada - Tjeri Omeje. Njih dvojica zajedno su donijeli Francuzima mnogo uspjeha na rukometnim terenima.

Karabatić nikada nije zaigrao za Srbiju iako je rođen u Nišu. Ko zna kako bi izgledala srpska reprezentacija, ali sada je kasno za te "šta bi bilo kad bi bilo" priče. Ovako je postao, po mnogima, najbolji rukometaš svih vremena. Ima tri olimpijska zlata i srebro, četiri svjetska zlata, jedno srebro i dvije bronze, dok sa Evropskih prvenstava ima četiri zlata i dvije bronze. Odigrao je 365 mečeva za Francusku i dao 1303 gola. I njegov rođeni brat Luka igra rukomet za francusku reprezentaciju.

Kako je Karabatić pomogao Novaku da se operiše?

Novak Đoković doživio je povredu koljena na Rolan Garosu 2024. godine i bio mu je ugrožen nastup na Olimpijskim igrama. Tada je u pomoć uskočio upravo Karabatić.

Francuski mediji tada su prenijeli da je upravo Karabatić preporučio Novaku ljekara u jednoj pariskoj klinici i da ga je poslušao. Ispostavilo se da je to bio pun pogodak pošto je zaigrao nekoliko mjeseci kasnije na pariskoj šljaci na Olimpijskim igrama i pobjedom protiv Karlosa Alkaraza osvojio zlato.

