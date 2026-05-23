Đoković saznao kad igra na Rolan Garosu

Autor Dragan Šutvić
Novak Đoković igraće protiv Đovanija Mpešija Perikara u večernjem terminu na Rolan Garosu što mu svakako odgovara.

Novak Đoković saznao je i kada će izaći na teren u prvom kolu Rolan Garosa. Rival na startu mu je domaći predstavnik Đovani Mpeši Perikar i igraće u nedjelju u večernjem ternimu. Izlaze na parisku šljaku od 20.15 časova.

To je idealan termin za srpskog asa i nešto što mu definitivno odgovara. Posebno ako se uzme u obzir da je u Parizu najavljena "paklena nedelja" po temperaturama i da će biti preko 30 stepeni Celzijusa. Ovako su mu organizatori izašli u susret i igraće uveče. Doduše, ovakva odluka se i očekivala pošto ne samo da se radi o najvećem teniseru svih vremena, već igra i protiv francuskog igrača što garantuje veliko interesovanje pariske publike.

Neće Nole biti jedini srpski predstavnik na terenima u kompleksu Rolan Garosa. Miomir Kecmanović igra protiv Fabijana Marožana (Mađarska) prvi meč na terenu broj osam i tamo program kreće u 11 časova. Takođe, igra i Hamad Međedović protiv Janika Hanfmana (Mađarska) i to je posljednji meč na terenu broj devet (oko 17 sati).

