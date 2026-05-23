Damir Džumhur otvara program na Rolan Garosu

Izvor: Vlad Suheschi / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur počinje u nedjelju (24. maj) nastup na Rolan Garosu, drugom grend slemu sezone.

Trenutno 87. reket svijeta će na startu Otvorenog prvenstva Francuske snage odmjeriti sa Špancem Alehandrom Davidovičem Fokinom, koji je u Pariz doputovao kao 23. igrač planete. Okršaj Džumhura i Davidoviča Fokine prvi je na terenu broj 14, na kojem program počinje u 11.00 časova.

Biće ovo prvi susret dva tenisera nakon više od pet godina, odnosno aprila 2021. godine kada su se sastali posljednji put. Na šljaci Marbelje, Španac je trijumfovao rezultatom 2:1 u setovima, nakon preokreta (6:7, 6:2, 6:2).

Prije tog meča, Džumhur i Davidovič Fokina sastali su se još samo u oktobru 2020. godine, na tvrdoj podlozi u Kelnu. Tada je španski predstavnik još lakše stigao do pobjede (6:2, 6:3).

Pobjednik ovog meča sastaće se u drugom kolu sa boljim iz susreta kvalifikanta Pabla Ljamasa Ruza iz Španije (124.) i Tijaga Agustina Tirantea iz Argentine (58.).

(mondo.ba, D. Šutvić)

