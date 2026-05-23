Dejan Stanković: Terzić i saradnici sistemski izbacuju mlade, ne bojim se

Dejan Stanković govorio o Zvezdinim talentima.
Trener Zvezde Dejan Stanković poslao je na proslavi titule protiv OFK Beograda nekoliko mladih igrača, koji su velike nade kluba.
Predstavio je publici ofanzivnog vezistu Ognjena Matanovića (16), lijevog beka Mateja Striku (16), desno krilo Dimitrija Šarića (17), štopera Stefana Gudelja (20)... Govorio je i o njima poslje meča.
"Vidjeli ste Matanovića, Striku, Šareta, Gudelja... To su neke nove nade koje stižu. Zvezda radi fenomenalan posao. Gospodin Zvezdan Terzić zajedno sa svojim saradnicima sistemski izbacuju po dva, tri, četiri mlada igrača i ne bojim se ni za sljedeću godinu", rekao je Stanković.
Kombinovani tim Crvene zvezde doživio je poraz od OFK Beograda 1:2 i poslije proslave titule sa navijačima odlazi na odmor do 15. juna, kada će početi pripreme za takmičarsku 2026/27.
