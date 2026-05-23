Dejan Stanković: Jedna od najljepših večeri otkako sam trener

Trener Zvezde veoma emotivno doživio proslavu titule u prisustvu porodice na "Marakani".

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je poslije poraza od OFK Beograda u posljednjem meču sezone, na proslavi titule, da je sa puno emocija doživio ovo veče na "Marakani". Veoma mu je značilo što je izašao na teren sa suprugom Anitom.

"Slegli su se utisci iz ove sezone, ali danas je bilo još ljepše, jer smo danas bili ovdje sa familijama. Za mene je večeras bilo najljepše veče otkako sam trener. Izaći i vidjeti toliko djece, naših supruga, navijača, tog optimizma i ljubavi na stadionu... Za mene je ovo bilo jedno od najljepših večeri od kada sam trener", rekao je Stanković.

Pogledajte trenera Zvezde sa porodicom na terenu "Marakane".

Osvrnuo se Stanković ka najznačajnijim momentima sezone.

"Ovaj Kup i finale protiv Vojvodine je bila utakmica koja je donijela mnogo toga našem fudbalu. Bila je jedna je od najjačih utakmica u posljednjih 10-15 godina u finalima. U prvenstvu bih izdvojio dva derbija sa Partizanom kod kuće, to je nekako okrenulo sezonu. Morali smo da zapnemo dobro od januara, napravili lijepu bodovnu prednost i na kraju možda to nije izgledalo fudbalski kako bismo mi treneri voljeli, ali zadovoljan sam - naš cilj je ispunjen, šesta dupla kruna", rekao je on.

Stanković i ekipa poslije ovog meča odlaze na odmor i ponovo će biti na okupu 15. juna, na početku priprema za novu sezonu u kojoj će najprije pokušati da se plasiraju u Ligu šampiona, a uz to kreću i u odbranu duple krune.

