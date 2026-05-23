MVP NBA lige se bruka iz meča u meč

Pojavile su se zabrinjavajuće brojke o Šeju Gildžesu Aleksanderu i načinu na koji igra u finalu Zapada u NBA ligi.

Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Šej Gildžes-Aleksander je nedavno i zvanično dobio drugo MVP priznanje u NBA ligi. Proglašen je za najkorisnijeg igrača regularnog dijela sezone zbog toga što je Oklahoma završila kao prva na tabeli. Pomalo čudno da se timski uspjeh gleda ispred individualnog učinka za nagradu koja tome služi, ali to je već neka druga tema. Sada su se pojavile brojke o njemu koje su blago rečeno zabrinjavajuće.

Kanadski plejmejker je poznat kao majstor za glumu odnosno floping kako se to kaže u košarci. Zna da iznudi faul, da odglumi da je udaren, da završi na parketu i uglavnom se to završi tako što ga sudije štite, staju na njegovu stranu i često ga zbog toga šalju na liniju za slobodna bacanja. Tako je jedan novinar odlučio da odgleda sve utakmice u plej-ofu i ustanovio je da Šej pada na parket u čak 17,4 odsto njegovih pokušaja.

Prema podacima novinara Toma Haberstrota sa portala "Jahu sports" Gildžes-Aleksander je pao 39 puta prilikom svoja 224 šuta. Odmah iza njega je Harden (31 od 260, 11,9 odsto), pa onda slijede Džejlsen Branson (9 odsto - 24/266), Donovan Mičel (8,4 - 31/370) i Viktor Vembanjama (4,2 odsto - 8/192).

U istom tom tekstu se navodi i da Šej pada u 11 odsto šuteva kada nije fauliran, 51 odsto kada je fauliran, dakle ukupno 17,4 odsto. U prevodu - voli da glumi, sudije na to nasjedaju i nastaviće to da radi dokle god dobija faulove.

TRENDING: Scientists have released new research on SGA's flopping in the playoffs:



-He falls on 11% of shots he's NOT fouled on

-He falls on 51% of shots he IS fouled on

-He falls on 17% of all shots he takes



He leads the league in all 3 categories, via@Yahoopic.twitter.com/TBxXCbs85b — Polymarket Sports (@PolymarketSport)May 22, 2026

