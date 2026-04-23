Oklahoma je sila, opet hoće titulu NBA lige

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Košarkaši Oklahome sa Nikolom Topićem na klupi savladali su Finiks i nastavljaju da dominiraju u NBA plejofu.

sej i oklahoma gaze u plejofu Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Nastavio se NBA plejof, a iako Nikola Topić nije igrao njegova Oklahoma je nastavila da pobjeđuje. Sa 120:107 savladali su Finiks Sanse i poveli sa 2:0 u seriji.

Najbolji "klač igrač" sezone Šej Gildžus-Aleksander dao je čak 37 poena uz 9 asistencija i 5 skokova, dok je sa druge stran Dilon Bruks imao 30, Devin Buker 22, a Džejlen Grin 21 poen. Ipak bolje su rasporedili poene igrači Oklahome pa je su Holmgredn i Vilijams imali po 19, Mičel 14, Dort i Hartenštaj po 9...

U drugom plejof meču večeri Detroit je uspio da ispravi kiks iz prvog meča i da pobijedi Orlando 98:83. Kejd Kaningem je na ovom meču dao 27 poena i imao 11 asistencija uz 6 skokova, dok je Tobajas Heris imao 16 poena i 11 skokova., Kod Orlanda Džejlen Sangs je imao 19, a Paolo Bankero 18 poena.

