Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ohrabrujući detalji o Vembanjami: Saigrač otkrio kako je reagovao poslije strašnog pada

Dragan Šutvić
Najbolji odbrambeni igrač NBA lige Viktor Vembanjama doživиo je stravičan pad, a posle meča oglasio se i jedan od njegovih saigrača.

Kako je Viktor Vembanjama nakon udarca glavom od parket Izvor: X/@Spurs_Nation/@NBAonNBC/Printscreen

Košarkaš San Antonija Dilan Harper otkrio je kako je Viktor Vembanjama reagovao nakon nezgodnog pada na meču protiv Portlanda. Francuski centar je tokom druge četvrtine završio na parketu i udario glavom, nakon čega je konstatovan potres mozga.

Vembanjama je nekoliko puta udario glavom od pod prilikom pada. Odmah je bilo jasno da situacija nije naivna, a igrači su pritekli u pomoć i jedan od njih bio je Harper.

"Bio sam u igri. Pao je, udario glavom i ja sam pokušao da razgovaram sa njim. Rekao mi je: 'Dobro sam, samo me malo boli glava'", ispričao je.

"Moliću se za njega. On je jedan od najtvrđih igrača koje poznajem, tako da može brzo da se oporavi."

Pogledajte kako je izgledao pad Viktora Vembanjame:

"Nikada nisam vidio igrača kome je dijagnostikovan potres mozga da ustane i sprinta van terena. Upravo to se desilo i to je odlična stvar. Iskreno, ne znam kako se trenutno osjeća. Nadam se da mu je bolje nego što ljudi misle. Ali to što je ustao i istrčao van terena je zaista dobar znak. Zbog toga mu skidam kapu i samo vjerujem da će sve biti u redu."

Vembanjama narednih 48 sati neće biti u mogućnosti da učestvuje u timskim aktivnostima, a povratak na teren najboljeg defanzivca lige zavisiće od toga kako se budu razvijali simptomi potresa mozga.

