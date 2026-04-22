Stravičan pad Viktora Vembanjame: Dva puta udario glavom u parket i pao u nesvijest

Viktor Vembanjama je završio meč u drugoj četvrtini kada je doživio težak pad.

Izvor: X/@NBAonNBC/Printscreen

Uspio je Portland sa Denijem Avdijom u timu da savlada San Antonio 106:103 i da tako dođe do izjednačenja na 1:1 u plej-of seriji, ali umesto o košarci svi pričaju o zdravlju Viktora Vembanjame.

Najbolji defanzivac NBA ove godine i kandidat za MVP-a je imao strašan pad nakon koga je udario glavom od pod više puta. Poslije toga se nije vraćao u igru, a pogledajte kako se povrijedio:

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court.pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC)April 22, 2026

Tek je počela druga četvrtina i pri rezultatu 34:32 Francuz se sapleo, a onda pošto je nekoliko puta glavom udario o parket prvo je ležao neko vrijeme na parketu. Nakon toga je probao da ustane, ali očigledno je bio dezorijentisan i tek uz pomoć ljekara napustio je teren i nije se vraćao u igru.

Bez njega na terenu Skut Henderson je sa 31 poenom vodio Portland do pobede, dok je Džru Holidej imao 16 poena, 9 asistencija i 5 skokova. Deni Avdija je upisao 14 poena, 4 skoka i 3 asistencije. Vembanjama je meč završio sa 5 poena i 4 skoka, a bez njega u timu Kesl je imao 17, Foks 17, a Vasel 16 poena.

Šta sada čeka Vembanjamu?

Povreda Vembanjame

Prema NBA pravilima on ne može da se vrati treninzima u narednih 48 časova u punom obimu. Ipak 24 časa nakon udarca može da se polako vraća, ako mu se simptomi ne pogoršaju. Zatim mora da pokaže nekoliko dobrih rezultata i da nema nikakve simptome prije nego što mu bude dozvoljeno da se vrati na teren i zaigra utakmicu.

Ipak čak i da sve bude tako timski ljekar će morati da mu napiše dozvolu za nastup, zajedno sa osobom koja je u NBA zadužena za potrese mozga i regulativu u slučaju takvih povreda.

