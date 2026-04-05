Vembanjama oborio glavu čim ga je Jokić prevaspitao: "Taj čovjek je najbolji igrač na svijetu"

Viktor Vembanjama priznao da je nadigran u duelu sa Nikolom Jokićem za koga je rekao da je ofanzivno najbolji igrač svijeta.

Denver je prethodne noći pobijedio San Antonio poslije produžetka (136:134) i to je bez ikakve sumnje jedna od najboljih utakmica koje smo ove godine gledali u NBA ligi. Bitka između Jokića i Vembanjame bila je baš za košarkaške sladokusce, a ovu je dobio iskusniji, trostruki MVP - dominiravši u reketu sa 40 poena, 13 asistencija i osam skokova.

Vembanjama, kome žele da daju MVP trofej ove sezone pre svega zbog defanzivnog doprinosa, priznao je da je uživao u duelu s Jokićem koga je nazvao "najboljim ofanzivnim igračem" na svijetu.

"Mislim da je to bila sjajna utakmica. Znate, baš zabavna. Jedna od najzabavnijih. Volio bih da smo uspjeli da je privedemo kraju. Moj zaključak je da je ova noć dobra za nas. Sve što se večeras desilo ide nam u korist. To je pravi test protiv tima koji se trenutno zaista za nešto bori. Utisak je kao da je počeo pravi plej-of...", rekao je Viktor Vembanjama koji do sada nije imao takvo iskustvo sa Spursima.

"Mislim da je tajming svega odličan. Ne postoji bolji način na koji smo mogli da naučimo. Nema boljeg ishoda ove utakmice iz kojeg možemo da izvučemo pouke", pokušavao je pozitivno da zvuči Francuz.

Prema njegovom mišljenju, Spursi su morali ranije da "zatvore" ovu utakmicu i da ne dozvole Nagetsima da se vrate, izbore produžetak i da u njemu slave, ali ubijeđen je da njegova ekipa nešto može da nauči iz ovoga, posebno jer takve stvari samo osnažuju timski duh.

"Denver je malo drugačiji od većine timova, naravno. Mislim, imaju najboljeg ofanzivnog igrača na svijetu u Jokiću. Kada ulazite u ovakve utakmice, uvijek morate da budete fokusirani na odbranu, jer ne želite da... Oni su najbolji napad već, ne znam, pet godina, možda, i to s razlogom. Zato morate da uđete u meč sa defanzivnim pristupom. Mislim da smo, kao što sam rekao, odradili prilično dobar posao. Bila je to stvarno zabavna utakmica i mnogo ćemo naučiti iz nje", zaključio je Vembanjama.

Kako je Jokić srušio Vembija?

Kao i obično, Nikola Jokić najbolje je igrao u ključnim trenucima utakmice, tako da je dodao gas u posljednjoj dionici u kojoj je uspio da nadoknadi minus Denvera i odveo je svoj tim u produžetak. A tamo, ponovo "igranje" sa protivnikom. Uz pogodak za pobjedu preko Vembanjame, koji nije mogao da vjeruje šta može Somborac.

