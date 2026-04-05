"Gdje ti je taj pehar protiv mene": Nikola Jokić nije mogao da prećuti ovo NBA legendi

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
Nikola Jokić se našalio sa Udonisom Haslemom, legendarnim košarkašem Majamija, protiv koga je osvojio NBA pehar 2023. godine sa Denverom.

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći fantastičnu utakmicu i vodio je svoj Denver do važne pobjede protiv San Antonija u produžetku (136:134), koja bi značajno mogla da pomogne njegovom timu da ostvari bolju poziciju pred plej-of. Jokić ovog puta nije došao do tripl-dabla, ali je imao čak 40 poena, 13 asistencija i osam skokova, ubacivši i odlučujući šut preko Vembanjame za pobjedu.

Zbog toga je bio izuzetno raspoložen dok je razgovarao sa NBA legendama u studiju - Udonisom Haslemom, Blejkom Grifinom i Dirkom Novickim - i stigao je još i da se našali sa njima.


Jokić je pokazao u pravcu trofeja Lerija O'Brajana, pehara koji dobijaju osvajači NBA lige kazavši da je to cilj njegove ekipe i ove sezone, na šta je Haslem rekao da ima "tri takva" u svojoj karijeri. Naravno, Jokić je odmah iskoristio priliku da ga podsjeti na to da je izgubio s Majamijem od Denvera 2023. godine: "Ali nemaš protiv mene", nasmijao se Jokić.

"Šališ se, šalim se, šalim se", rekao je Jokić i dodao da izuzetno poštuje Haslema, ali da je morao da kaže pomenutu stvar jer je bilo jače od njega.

S kim još igra Denver?

Denver je trenutno četvrti na Zapadu (50-28) i može do trećeg mjesta koje pripada trenutno L.A. Lejkersima (50-27) pošto su trenutno povrijeđeni i Luka Dončić i Ostin Rivs. Međutim, za to su potrebne pobjede u preostale četiri utakmice koje će do kraja regularnog dela igrati Nagetsi, od čega su dve jako teške.

  • 7. april: Denver - Portland
  • 9. april: Denver - Memfis
  • 11. april: Denver - Oklahoma
  • 13. april: San Antonio - Denver



