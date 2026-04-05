Jokić pokazao Vembanjami ko je pravi MVP!

Nikola Jokić pokazao Vembanjami i cijeloj NBA ligi ko je pravi MVP, ubacio je 40 poena i donio pobjedu Denveru.

Nikola Jokić je pokazao Viktoru Vembanjami i cijeloj NBA ligi ko je pravi MVP. Donio je Denveru pobjedu poslije drame (136:134) i to na spektakularan način, bio je blizu novog tripl-dabl učinka - 40 poena (12/20 za dva, 1/5 za tri, 13/15 sa penala), 13 asistencija, 8 skokova i 3 blokade. Kada je bilo najvažnije uzeo je loptu u ruke i pokazao ko je najbolji na svijetu.

U samoj završnici u produžetku je ubacio četiri ključna poena i to oba preko zaista impresivnog Vembanjame. Treba zaista biti fer i odati poštovanje fenomenalnom Francuzu koji već dominira, a tek će da dominira u najjačoj ligi svijeta. Ubacio je 34 poena (6/11 za dva, 2/6 za tri, 16/17 sa penala), uz 18 skokova, 7 asistencija i 5 blokada.

Zaista je nevjerovatno šta je Denver uspio da stigne. Sparsi su bili bolji u većem dijelu meča, imali su dvocifrenu prednost i diktirali tempo, posebno u momentima kada je Jokić bio na klupi zbog neophodnog odmora. Morao je da se vrati ranije nego što je bilo planirano u posljednjem kvartalu i tada je gostujući tim imao dvocifren plus (107:96). Srbin je dao trojku preko Vembanjame, a Marej je u 45. minutu pogodio trojku za prvo vođstvo Denvera još od prvog napada na utakmici (116:115). Bila je to naznaka drame.

Izgledalo je da je sve gotovo kada je na 99 sekundi pre kraja Vembanjama dao oba penala za "+6" (122:116). U narednom napadu je Džonson pogodio trojku pod faulom, Jokić je dao oba penala, a onda je u posljednjem napadu Nagetsa savršeno asistirao Gordonu i ostavio ga potpuno samog na zakucavanju za izjednačenje (124:124). Francuski igrač je potom promašio šut za pobjedu, a u dodatnih pet minuta je Srbin pokazao zašto je najbolji.

Denver: Jokić 40 (12/20 za dva, 1/5 za tri, 13/15 sa penala, 13 asistencija, 8 skokova, 3 blokade), Džonson 17 (4/8 za tri, 8sk), Gordon 15 (6sk, 3as), K.Braun 21 (8sk, 4as, 5/11 za tri), Marej 15 (10as, 4sk), Hardavej junior 10 (5sk), B.Braun 5(sk), Stroter 6 (2/4 za tri), Valančijunas 7 (3sk), Džouns

San Antonio: Vembanjama 34 (6/11 za dva, 2/6 za tri, 16/17 sa penala, 18 skokova, 7 asistencija, 5 blokada), Vasel 18 (5sk), Šampanji 18 (5sk), Kasl 20 (9as, 5sk), Foks 14 (0/6 za tri), Harper 12, Kornet (5sk), Džonson 10, Barns 8 (2/3 za tri), Brajant

