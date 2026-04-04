"Drago mi je da me je Jokić demantovao": Ražnatović otkrio šta u najluđim snovima nije očekivao

Sportski menadžer Miško Ražnatović govorio je o NBA ligi, učinku Nikole Jokića i aktuelnoj MVP trci

Košarkaški menadžer Miško Ražnatović (59) analizirao je trenutnu NBA sezonu. Naravno, očekivanja su da će Nikola Jokić ponovo biti MVP, po četvrti put, ali je velika bitka. Ako je do menadžera, mišljenje je jasno, ali svjestan je i Miško Ražnatović da borba za novo priznanje ne zavisi samo od blistavih partija jednog igrača, valjda je zbog toga trenutno nadmetanje i najzanimljivije dosad.

U posljednjih nekoliko godina nevjerovatne dominacije Nikole Jokića, samo su se smjenjivali rivali sa kojima se borio za MVP titulu. Najpre je Janis Adetokunpo bio glavni konkurent, potom Džoel Embid, a od prošle sezone to je Kanađanin Šej Gildžes Aleksander. Ujedno, može se dodati i da je centar iz Sombora bar u dva navrata ostao uskraćen - 2023. kad je priznanje pripalo košarkašu Filadelfije, a naravno i prošle sezone kad je igrač Oklahome dobio prednost u odnosu na Nikolu Jokića.

"Ovo je jedno od najinteresantnijih nadmetanja za MVP titulu. Do prije nekoliko mjeseci je djelovalo da Šej (Gildžes Aleksander) neprikosnoven, sad nije tako. Zato mi je teško da kažem, nema dileme da smatram da bi to trebalo da bude Nikola", započeo je Miško Ražnatović za Sport klub.

Nikola Jokić ponovo bilježi tripl-dabl u sezoni, a iz meča u meč obara rekorde NBA lige. "Pomjera granice, radi stvari koje niko drugi nije, ali zbog subjektivnosti koju imam prema njemu, najbolje bi bilo da ne govorim o tome. U ovom trenutku niko ne zna ko će to biti", dodao je.

U velikoj trci u i Viktor Vembanjama, a do povrede koja će ga odvojiti od terena bio je i Luka Dončić, pored već dvojice poznatih konkurenata za prestižnu priznanje. "Za cijelu ligu je dobro da ima četvoricu igrača koji igraju na visokom nivou, brilijantno", rekao je Miško Ražnatović.

Vjerovanje u Nikolu Jokića je oduvijek postojalo. Po dolasku u NBA ligu i sam Ražnatović vjerovao je da će Somborac biti pristojan igrač za najjače takmičenje, ali nove stranice istorije koje ispisuje iz meča u meč niko nije mogao da pretpostavi. "Poslije godinu dana sam vjerovao da bi mogao da bude igrač, da bude NBA igrač, ali da bude tri puta najbolji igrač svijeta to ni u najluđim snovima nisam mogao da očekujem. Drago mi je da me je demantovao na taj način."

I na kraju, kako je moguće da sa prostora Balkana dolazi toliki broj talentovanih igrača. Ražnatović ima jednostavnu teoriju: "Niko ne pita Brazilce kako imaju toliko sjajnih fudbalera. To je genetika, to je košarkaška škola, to je tradicija, to je ljubav prema sportu. Kad se to skupi, dobiju se rezultati kakvi jesu", zaključio je Miško Ražnatović.