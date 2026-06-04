Janakopulos već ispunjava želje Obradoviću: Panatinaikos krenuo po igrača kojeg Željko hoće u timu

Željko Obradović obavijestio Dimitrisa Janakopulosa da je Silvan Fransisko idealna zamjena za Ti-Džej Šortsa.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Panatinaikosa poraženi su od Olimpijakosa u prvom meču finalne serije grčkog prvenstva, Ergin Ataman je iz čista mira udario po srpskim novinarima, a sve su glasnije priče da je Turčinu pripremljen otkaz. Kao najveća želja Dimitrisa Janakopulosa ističe se Željko Obradović - koji bi mogao da dobije rekordnu ponudu u evropskoj košarci.

I ne samo to... Planira Janakopulos da ispunjava želje srpskom treneru, čim ga ubijedi da preuzme ekipu sa kojom je godinama dominirao evropskom košarkom. Kako prenosi portal "Encestando", Panatinaikos će krenuti po plejmejkera Silvana Fransiska, jer je on po ukusu Željka Obradovića!

Po informacijama ovog portala, Željko Obradović neće pokušavati da zadrži Ti-Džej Šortsa. Njegov mandat u klubu iz Atine bio je izuzetno neuspješan, a Ergin Ataman ga je često označavao kao krivca i nikada kao junaka - svaljivao je krivicu na njega čak i kada nije imao preveliku minutažu, ulogu u timu, niti očekivanja na svojim leđima.

Zbog toga je sasvim izvjesno da će se Panatinaikos i Šorts rastati tokom ljeta, a Željko Obradović vidi Fransiska kao odličnu zamjenu za njega. Grčki tim će imati konkurenciju, jer se prethodnih dana pisalo da je za francuskog košarkaša zainteresovan Asvel koji je riješio da više ne bude epizodista, ali i Dubai kojem je nakon premijerne sezone jasno da mu malo fali za mjesto u Top 10 timova Evrolige.

Eventualni dolazak Silvana Fransiska u Atinu ne bi bio i kraj poslova Panatinaikosa na tržištu, jer je - navodno - Janakopulos dobio i nešto duži spisak pojačanja koje srpski strateg želi u ekipi za narednu sezonu. Ukoliko se kockice poklope, biće to sezona u kojoj Željko Obradović po 10. put u karijeri pokušava da bude evropski šampion na klupskom nivou.

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