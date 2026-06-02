logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željko Obradović dobio ponudu koja se ne odbija iz Evrolige: Daju mu ugovor od 10 miliona evra

Željko Obradović dobio ponudu koja se ne odbija iz Evrolige: Daju mu ugovor od 10 miliona evra

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović dobio je ponudu Panatinaikosa od 10 miliona evra za dvogodišnji ugovor.

Željko Obradović dobio ponudu Panatinaikosa Izvor: MN PRESS

Željko Obradović mogao bi da se vrati na klupu Panatinaikosa i da ponovo vodi klub u kom je imao veliki uspjeh. "Zeleni" će u srijedu započeti finalnu seriju domaćeg šampionata protiv Olimpijakosa, ali se sve više spekuliše da bi Ergina Atamana mogao da bude Srbin.

"Naš atinski izvor dobro upućen u zbivanja u taboru Panatinaikoas tvrdi da je najtrofejnijem evropskom treneru ponuđen dvogodišnji ugovor vrijedan 10 miliona evra. Mada, njegov menadžer Aleksandar Rašković tvrdi da kontakta nije bilo, utisak je da se njegov povratak bliži", stoji u tekstu "Meridian sporta".

Takođe navode da razgovori i eventualni dogovor sa predsjednikom kluba Dimitrisom Janakopulosom u ovom trenutku neće da potvrdi ni PAO, ni Željko zbog finalne serije, odnosno iz kolegijalnih razloga.

Da li će Željko Obradović ponovo na klupu Panate? Biće uskoro poznato. Ataman je prije nekoliko mjeseci rekao da će otići iz kluba ako ne osvoji Evroligu ili titulu u Grčkoj. Ako Olimpijakos bude šampion...

(Merdiansport/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Željko Obradović KK Panatinaikos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC