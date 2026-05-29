Bomba iz Španije: Obradović i Sferopulos glavni kandidati za klupu velikana

Nekadašnji treneri Crvene zvezde i Partizana spremni su za povratak na veliku scenu nakon višemesečne pauze.

Španski stručnjak Ćavi Paskval neočekivano je napustio klupu Barselone i očekuje se da uskoro preuzme Dubai koji ima velike ambicije u Evroligi naredne sezone. Veliki znak pitanja je ko će ga zamijeniti na klupi katalonskog giganta, a u moru spekulacija je isplivalo i ime najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića. Prema najnovijim informacijama koje donosi "Mundo Deportivo", Katalonci razmatraju i angažman bivšeg trenera Zvezde Janisa Sferopulosa.

Barselona je pretrpjela velike promene u sportskom sektoru, pošto je legendarni Huan Karlos Navaro napustio funkciju sportskog direktora, pa se pretpostavlja da se neće žuriti sa velikim odlukama.

Navodno su već kontaktirani Vasilis Spanulis i Ibon Navaro, ali prema navodima pomenutog izvora, od toga neće biti ništa. Barselona se sada okreće trojici trenera.

"Zamjena Paskvala, trenera sa ogromnim uticajem na navijače, nije lak zadatak, a najbolji kandidat u smislu javnog imidža nije niko drugi do Željko Obradović. Šezdesetšestogodišnji srpski trener je bez tima otkako je napustio Partizan prošlog novembra. Nekoliko vrhunskih timova, uključujući Panatinaikos i Hapoel Tel Aviv, izrazilo je interesovanje za njega, ali čovjek iz Čačka još uvijek nije odlučio da li želi da se vrati trenerskom poslu. Osvajač devet titula Evrolige sa pet različitih timova, Obradović je najprestižniji trener u evropskoj košarci, a Barsa zna da bi, pored taktičkog majstorstva, njegov dolazak bio najbolja medijska i podrška navijača da ublaži udarac Paskvalovog odlaska", piše španski list i dodaje:

"Ali, Obradović nije jedini trener koga Barsa razmatra. Još dva imena su na stolu sa realnim šansama da naslede Paskvala: grčki trener Janis Sfairopulos i italijanski trener Paolo Galbijati. Ostavljajući po strani Obradovića, čiji bi dolazak podrazumijevao značajan izdatak za klub, kako za njegovo potpisivanje, tako i za izgradnju tima koji zamišljaju, Sferopulos je trener sa najboljom reputacijom i rezultatima među trenutno dostupnim. Vodio je Olimpijakos do dva finala Evrolige i trenirao je druge vrhunske timove poput Makabija iz Tel Aviva i Crvene zvezde iz Beograda, gdje je ostao do oktobra 2025. Nakon što je otpušten iz beogradskog tima i zamijenjen Sašom Obradovićem i od tada je bez kluba. Potpredsjednik je Udruženja trenera Evrolige (EHCB), on je visokokvalitetni, iskusan trener, navikao na vođenje velikih zvijezda, i posjeduje elegantan i učtiv stav", navodi se u tekstu.

Očigledno je da Španci izuzetno poštuju nekadašnje trenere Zvezde i Partizana, a osim vrelog ljeta na košarkaškoj pijaci, očigledno nas čeka i trenerska vrteška.