Željko Obradović dobio ponudu iz Evrolige

Autor Dragan Šutvić
Barselona je poslala ponudu Željku Obradoviću i srpski stručnjak će da donese konačnu odluku o povratku na klupu.

Barselona želi Željka Obradovića Izvor: MN PRESS

Željko Obradović nalazi se na prekretnici. Dobio je ponudu iz Evrolige - Barselona ga želi poslije odlaska Ćavija Paskvala u Dubai i želi srpskog stručnjaka na svojoj klupi. Informaciju o tome donio je katalonski portal "Lesportiudecatalunya" koji tvrdi da će sve vrlo brzo da bude poznato.

"Obradović će u narednih nekoliko dana saopštiti da li želi da nastavi da se bavi trenerskim poslom. Potencijalni dolazak Željka na klupu bi umanjio iznenađujući odlazak Paskvala u Dubai, ali je pitanje i šta je tačno Barsin sadašnji, a šta budući projekat? Da li će ponovo imati ogromna ulaganja ili ne", stoji u tekstu.

Barselona je ispala u plej-inu Evrolige, pobijedila je Crvenu zvezdu, pa izgubila od Monaka. Ono što raduje ljude u klubu je to što je juniorski tim osvojio juniorsku Evroligu, pa bi šansu mogli da dobiju igrači poput Nikole Kusturice koji je imao dabl-dabl u finalu (20, 10sk).

Podsjetimo, Željko Obradović je odlučio da napravi pauzu poslije neopozive ostavke koju je dao u Partizanu. Sada sve od njega zavisi i od odluke da li i dalje želi da trenira neku ekipu ili želi da ode u penziju...

