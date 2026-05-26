Dejan Stanković: "Srce mi plače zbog Radonjića"

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković govorio je o odnosu sa fudbalerom svog tima Nemanjom Radonjićem. Momak iz Niša, koji je nosio epitet jednog od najtalentovanijih srpskih igrača, sada nema priliku da igra u voljenom klubu zbog suspenzije od strane tima. Kako stvari stoje, Radonjić će napustiti Crvenu zvezdu, a zbog toga žali i Stanković.

"Mnogo mi je žao, srce mi plače, to je istina. Radonja i ja imamo fenomenalan odnos, kao igrač i trener. On je jedan od najtalentovanijih fudbalera koje sam ikada vidio. Ono što on može da pokaže u jednoj minuti rijetko ko može. To je igrač najvišeg nivoa", započeo je Stanković u podkastu "2x45" na Mocart sportu.

Odlazak Radonjića bio je neminovan, tvrdi trener Zvezde.

"On je za Zvezdu pojačanje vrijedno minimum 15 do 20 miliona evra. Mi taj novac nemamo, to jednostavno nije naša realnost. Ne možemo da priuštimo ni mnogo manje iznose, a kamoli 15 ili 20 miliona, ali to je njegova stvarna vrednost na tržištu."

"Kao što je rekao i direktor Terzić: 'Deki me je zamolio'. Ne bih sebi oprostio da nisam probao. Međutim, sada mi je jako krivo i žao što nisam više insistirao. Kad ostavimo po strani sve što se dešavalo na kraju sezone, proslave i suspenzije - on je zaista dobar momak. Žao mi je što nisam još više insistirao i preko sebe i njega, preko svega, trebalo je još. Iz ovoga ću izvući pouku za budućnost: kada prepoznam takav talenat ili kada igrač bude u sličnom problemu, da možda ne odustanem na drugoj, već na petoj šansi", rekao je.

S obzirom na to da Radonjić nije odigrao veliki broj mečeva u sezoni 2025/26, ostaje pitanje ima li nade za srpskog fudbalera. Da li ćemo ga ponovo vidjeti na velikoj sceni?

"Ima, kako nema. Mislim da će i dalje igrati fudbal. Zavisi šta je visoki nivo, Evropa? Iskreno se nadam da hoće. Sada sve zavisi od njegovog izbora - da li će ostati u Evropi ili će otići u Saudijsku Arabiju i Emirate. Igranje u Evropi zahtijeva jake treninge i nevjerovatan intenzitet, jer sezona nosi od 55 do 75 utakmica, a za to morate biti stvarno spremni", zaključio je Stanković.

