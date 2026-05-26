"Šta će biti ako ne uđem u Ligu šampiona?": Dejan Stanković je spreman na sve

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković ima samo jedan san.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković ispunio je prvi cilj od povratka na Marakanu - osvajanje "duple krune". Naredni je plasman u Ligu šampiona, a sve osim toga bi za njega bilo poražavajuće i neuspjeh...

Drugi mandat je počeo iz minusa, uspeo je da vrati Zvezdu u vrh, a trenutno ima samo jedan san...

"Kad sam došao u januaru, bilo je, da kažemo, jako tenzično. Minus jedan, Crvena zvezda se našla u jednoj neprirodnoj situaciji. Morali smo brzo da reagujemo. Uslijedile su brze pripreme, stvarno su bile brze i kratke. Krenuli smo da igramo Evropu i uspjeli smo, na našu sreću, da okrenemo situaciju u našu korist veoma brzo, da dođemo do neke bodovne prednosti. Bilo je dosta emocija, završili Kup, proslavili smo zajedno sa familijama. Da me sada pitate kakav je utisak - fenomenalan. Ali, to su stvari koje se prespavaju i ide se dalje. Već sad razmišljamo šta ćemo sutra", rekao je Stanković za podkast "2x45".

Ponosan je na ekipu, ali ga još uvijek "peče" utakmica protiv Lila. To je nešto što mu je ostavilo gorak ukus minule sezone...

"Lil, to je jedino na čemu je ostao zarez. U Francuskoj je ostvarena istorijska pobjeda. Oni su nama, na primjer, napravili uslugu što su stavili Buadija da igra desnog beka. Možda su nas tu malo i potcijenili. Ali, trebalo je donijeti koji gol više iz Lila. Sigurno da bi nam bilo lakše. Znao sam da će u Beogradu Lil biti drugačiji. U svakom segmentu igre, i u ulasku u igru i u niskom bloku i u visokom presingu. I napred da će biti drugačiji. Spremili smo se. Od četiri poluvremena tri smo bili bolji, ali nije bilo dovoljno. Žao mi je samo što smo poslije četiri minuta primili gol u Beogradu. Napravili plan i program kako ćemo da ukomponujemo svih dvadeset igrača u sedam dana, da odigraju Lil - derbi - Lil i da probamo da izvučemo najviše iz toga. Spremio sam se da drugu utakmicu protiv Lila malo više da trpim, kako se to kaže žargonski, ali nisam očekivao gol u četvrtom minutu. Radili smo na tome, stvarno nema veze ko je čuvao Žirua, al' sam samo rekao, šta god da se desi, čuvaš samo Žirua. Iako je pet igrača slobodno u 16 metara, čuvamo samo Žirua. To odgurivanje rukom i udarac glavom, na to je napravio cijelu svoju karijeru. I tako smo i primili gol. Drugo poluvrijeme smo to malo korigovali i bilo je dosta bolje. Igračima je mnogo teško palo. Stvarno im je mnogo teško palo, jer smo htjeli da idemo dalje", poručio je između ostalog Stanković.

Koliko se Crvena zvezda promijenila od njegovog prvog mandata?

"Zvezda je porasla. Tu je niz od šest duplih kruna, ja sam osvojio prvu, drugu i ovu posljednju, a između su bili Miloš i Vladan Milojević. To uopšte nije lako uzeti. Zvezda je igrala Ligu šampiona, porasla je u infrastrukturi. Vidite sada "mediko blok", to je ono što ti treba da bi igrao nedjelju-srijedu-nedjelju. Kad je moj Aleksandar došao, pa smo uporedili malo sa onim što on ima u Brižu, rekao mi je - ovo je 'top level' i ono što je potrebno igračima za ritam srijeda-nedjelja. Svake godine se igra grupna faza evropskih takmičenja, budžet je porastao, gospodin Zvezdan Terzić je neko ko je stvarno napravio jednu ozbiljnu mašineriju od Crvene zvezde".

Njegov san je plasman u Ligu šampiona i spreman je sve da podredi tom cilju...

"Sad da smo nešto spavali u zadnjih tri, četiri dana - nismo, ali kad zatvorim oči, šta je moj san? Da uđem u Ligu šampiona sa Crvenom zvezdom. Samo to. Možemo da pričamo, znaš Liga Evrope, tu mi je bolje, mogu da osvojim neki bod... Ali ne, meni je san Liga šampiona. E sad, ako ne uđem, šta će biti? Evo, mogu da vam stavim glavu umjesto ove lopte odmah ovdje. Znam da će biti masakr, jer od velikih očekivanja dolaze velika razočaranja. Ali ja znam da će se ta lopta kotrljati na Marakani, igraće se fudbal. Ili će se igrati Liga šampiona ili Liga Evrope ili Liga konferencije, šta god. Igraće se fudbal i ove i sljedeće i one tamo i za deset godina. Neću se razboljeti. Biće mi mnogo teško. Sportski ću prihvatiti ili uspjeh ili poraz. Ali će fudbal ići dalje i ja ću nastaviti da radim dalje. Ne znam kako da vam kažem, neću stati. Neću uzeti i pocijepati diplomu ili trenersku licencu i reći: 'Eto, nisam ušao u Ligu šampiona, život mora da stane.' Ne, uradiću sve da sa Zvezdom uđem u Ligu šampiona, ali i više od toga, jer mora da se uradi i više od toga da bi se ušlo u Ligu šampiona", poručio je između ostalog Stanković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!