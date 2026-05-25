Banjalučanin upisao debi iz snova za Crvenu zvezdu: Stanković me maksimalno rasteretio!

Matej Strika (16) govorio o svom debiju za crveno-bijele na kojem je upisao asistenciju samo minut nakon što je ušao u igru.

Crvena zvezda okončala je sezonu duelom sa OFK Beogradom u kojem su „romantičari“ slavili 2:1. Uprkos porazu duel na Marakani zauvijek će pamtiti Banjalučanin Matej Strika koji je debitovao za Crvenu zvezdu.

Šesnaestogodišnji lijevi bek ušao je u 91. minutu, a minut kasnije asistirao Bruni Duarteu za 100. gol crveno-bijelih ove sezone. Mladi Banjalučanin za „Glas Srpske“ iznio je svojs utiske sa debija iz snova.

"Dva-tri dana prije utakmice su mi rekli da je plan da uđem, da odigram nekih 15-ak minuta. Međutim, kako smo gubili, a bližio se kraj meča, mislio sam da me možda trener neće ni uvesti, ali na kraju sam dobio šansu. Puno mi znači što sam debitovao za prvi tim Crvene zvezde, što mi je ukazana ta čast. Na sve to, asitirao sam Duarteu za gol. Samo sam ga pogledao, gurnuo mu loptu i kad je on izašao pred golmana pomislio sam - samo da ga da. Na kraju je pogodio. Presrećan sam, sve se poklopilo. Mislim da sam opravdao priliku koju sam dobio“, rekao je Strika za "Glas Srpske".

Otkrio je i koji savjet je dobio od trenera Dejana Stankovića.

"Prije ulaska u igru, trener Stanković mi je rekao samo da se opustim, da igram kao kad nastupam za svoj uzrast i da dam maksimum, te da nemam čega da se plašim. Maksimalno me je rasteretio".

MATEJ STRIKA fudbaler Crvene zvezde na utakmici Superlige Prvenstva Srbije protiv OFK Beograda na stadionu Rajka Mitica, Beograd, 22.05.2026. godine Foto: Marko Metlas
MATEJ STRIKA, mladi fudbaler U17 Srbije, na kvalifikacionoj utakmici protiv Svajcarske, na stadionu SC Mladost. Pancevo, 31.03.2026. foto: Nebojsa Parausic
BRUNO DUARTE DA SILVA i MATEJ STRIKA fudbaleri Crvene zvezde na utakmici Superlige Prvenstva Srbije protiv OFK Beograda na stadionu Rajka Mitica, Beograd, 22.05.2026. godine Foto: Marko Metlas

Nakon utakmice primao je čestitke, a vjeruje da je osvojena titula samo prva u nizu u njegovoj karijeri.

"Saigrači i cijeli stručni štab, svi su mi čestitali. Pohvalili su me, rekli su da sam bio odličan. Iskreno, još mi se nisu slegli utisci, čak mislim da još nisam ni svjestan šta se sve izdešavalo. Proslava titule je veliki trenutak za mene. Drago mi je što sam bio dio ovog tima. Navijanje je bilo izvanredno, sjajna podrška. Bilo je baš onako kako sam zamišljao da izgleda kad se igra pred Delijama", rekao je Strika.

Reprezentacija Kadetska reprezentacija Srbije, čiji je i Strika član, na Svjetskom prvenstvu, koje se održava u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine nastupiće u grupi L sa selekcijama Japana, Kolumbije i Hondurasa.

"Imamo velika očekivanja na tom Svjetskom prvenstvu. Spremićemo se, ima još vremena do novembra, ali mislim da možemo proći grupu sigirno i napraviti veliki uspjeh" ,istakao je Strika.

Mladi fudbaler koji igra na dvojnu registraciju za Grafičar neće imati mnogo vremena za odmor, očekuje se da već 15. Juna bude na prozivci crveno-bijelig i da ide sa ekipom na pripreme za Zlatibor.

"Sa Grafičarom, 30. maja igram posljednje kolo u Prvoj ligi Srbije, pa slijedi kratak odmor, svega nekoliko dana. Nadam se da ću ići na pripreme sa prvim timom Zvezde. Prije prozivke na Marakani, imam mini-pripreme sa reprezentacijom Srbije, pa ćemo vidjeti kako će se sve odvijati. Uglavnom, nažalost neću ovo ljeto dolaziti u Banjaluku", zaključio je Strika.