Cijela Argentina strepi: Lionel Mesi povrijeđen 15 dana pred Mundijal!

Goran Arbutina
Pitanje je da li će Lionel Mesi biti spreman za Svjetsko prvenstvo na kojem Argentina brani titulu.

Lionel Mesi povrijeđen 15 dana pred Mundijal Izvor: X/@Messilizer0/Printscreen

Fudbaleri Intera iz Majamija savladali su Filadelfija Junion (6:4) u američkom prvenstvu, a argentinski fudbaler Lionel Mesi učestvovao je u trijumfu sa dvije asistencije. Ipak, mnogo bitniji detalj je njegova povreda zbog koje je u 73. minutu napustio teren, uz bolnu grimasu na licu.

Najbolji fudbaler svih vremena nekoliko sekundi čekao je pored aut-linije da se dogodi prekid i da izađe iz igre. Kada je lopta konačno izbačena van terena Lionel Mesi je ustupio mestu argentinskog fudbaleru Mateu Silvetiju, koji je u nadoknadi utakmice asistirao za posljednji gol na meču. Dok je odlazio sa terena, Lionel Mesi se držao za butinu i to bi moglo da zabrine svakog Argentinca. Pogledajte pomenutu situaciju:

Podsjećamo, Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku treba da bude šesto za Lionela Mesija. Debitovao je davne 2006. godine na utakmici protiv Srbije i Crne Gore, kada je u ubjedljivom trijumfu Argentine upisao gol i asistenciju. Te godine Argentinci su zaustavljeni u četvrtfinalu koje je Mesi odgledao sa klupe, a u istoj fazi takmičenja završili su i naredni Mundijal. Do finala su stigli 2014. godine i nisu uspjeli da savladaju Nijemce, 2018. godine Francuzi su ih eliminisali već u prvoj rundi nokaut faze.

Na kraju, Lionel Mesi je predvodio Argentinu do trofeja na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. Bio je najbolji igrač tog turnira i pohod na titulu završio je sa čak sedam postignutih golova - dva u grupnoj i čak pet u nokaut fazi takmičenja, od čega su dva bila u velikom finalu protiv Francuske. Na svjetskim prvenstvima je do sada odigrao 26 mečeva uz 13 golova i osam asistencija.

