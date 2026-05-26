Vasilis Spanulis pregovara sa Crvenom zvezdom?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Crvena zvezda je ostala bez trenera u finišu sezone. Da li Miško Ražnatović ima rješenje?

KK Crvena zvezda rastala se Sašom Obradovićem nakon eliminacije od Partizana u polufinalu ABA lige, a na njegovo mjesto će Milan Tomić, makar do kraja sezone. Nije prošlo mnogo do prvih spekulacija, pošto "Backdoor podcast" prenosi da su crveno-bijeli zainteresovani za angažman grčke legende Vasilisa Spanulisa.

Kako se navodi, čekao se epilog Fajnal-fora Evrolige, a kako je Olimpijakos osvojio titulu, Jorgos Barcokas će produžiti udgovor i prostora za pregovore sa Spanulisom više nema.

"Spanulis je želio da se vrati u Olimpijakos, tim sa kojim je ispisao istoriju evropske košarke. Ali nakon pobjede u Evroligi, "crveni" su "zaključali" Barcokasa i tako zatvorili vrata Spanulisu koji će morati posao da potraži negdje drugo. Crvena zvezda je odlučno krenula, nude mu dvogodišnji plan i vide bivšeg plejmejkera ​​kao idealnog kandidata koji bi pomogao u usponu kluba", navodi se i dodaje:

"Pregovori su već u toku. Iza kulisa radi Miško Ražnatović, agent sa jakim vezama sa srpskim klubom, koji olakšava pregovore između strana". 

Postoji i druga opcija

Navodno, Aris iz Soluna je ušao u trku za njegov potpis, ali doskorašnji trener Monaka cilja Evroligu.

"Prelazak u Solun trenutno djeluje malo vjerovatno. Razlog je jednostavan: Spanulis se dokazao kao čovjek Evrolige - kao igrač, a sada želi da bude i kao trener. On traži projekat na visokom nivou, a Crvena zvezda se bolje uklapa u tu ambiciju od bilo koje druge opcije na stolu. Pregovori brzo napreduju, a konkretne informacije se očekuju u narednim danima", stoji u tekstu.

Vasilis Spanulis je u martu napustio klupu Monaka prije nego što mu je istekao ugovor, a razlog je bila finansijska nestabilnost i potpuni haos u klubu. On je sa timom iz Kneževine prošle sezone stigao do finala Evrolige i to mu je polazna tačka u CV-ju. Spominjao se Spanulis i kao potencijalni trener Dubaija, ali ćemo na rasplet morati još da sačekamo.

Jaaa

Daleko mu kuća

