Kodi Miler-Mekintajer otišao iz Crvene zvezde: Grci javili da je veliki transfer gotov poslije finala Evrolige

Kodi Miler-Mekintajer je po svemu sudeći konačno završio transfer u Olimpijakos.
Olimpijakos ne staje! Nakon što je tim iz Pireja osvojio Evroligu pobjedom nad Real Madridom, sada ređa pojačanja. Nakon što je "Jurohups" javio da je crveno-bijeli tim osigurao potpis Žana Montera, sada je javljeno i da je i zvanično sve gotovo oko potpisa Kodija Milera-Mekintajera.
Iskusni američki plejmejker, koji je prethodne dvije sezone proveo u Crvenoj zvezdi, već neko vrijeme se pominje kao meta Olimpijakosa, ali sada je izgleda sve utanačeno. Kako on nije registrovan za Košarkašku ligu Srbije i nema pravo nastupa na F4 u Nišu, svakako smo znali da je u polufinalu ABA lige odigrao posljednje minute za Crvenu zvezdu ove sezone.
Uskoro mu ističe ugovor, a očigledno ga neće produžiti. Plej koji se poslije dugog puta u karijeri pojavio u Evroligi u dresu Baskonije sada je kao jedan od ključnih igrača Crvene zvezde oborio i rekord Evrolige u sezoni iza nas.
U Olimpijakosu će naredne sezone vjerovatno biti konkurencija Monteru za mjesto startnog plejmejkera, dok će iza njih šansu čekati sada već vremešni Tomas Vokap. Vjerovatno Jorgos Barcokas u Miler-Mekintajeru vidi idealnu zamjenu za Amerikanca koji će uskoro napuniti 34 godine.
Kako je stigao do prvaka Evrope?
Nakon što je završio Vejk Forest, Kodi Miler-Mekintajer igrao je za Leven, pa onda za Parmu u Rusiji da bi se isprobao i u razvojnoj ligi. Nakon Zenita i Cedevita Olimpije, u Srbiju je došao kada je 2020. potpisao za Partizan. Vrlo brzo je otišao u Burg, pa je preko Andore i Gacijantepa stigao u Evroligu u dresu Baskonije. Dva puta je u toku karijere bio najbolji asistent Evrolige, a u dresu Crvene zvezde osvojio je dva puta Kup Radivoja Koraća.