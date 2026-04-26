logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlade Đurović opleo po rekorderu Crvene zvezde: "Kodi Miler-Mekintajer može da nosi vodu prvom pleju"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji trener Vlade Đurović kaže da je Kodi Miler-Mekintajer precijenjen igrač.

vlade djurovic opet udario na kodija milera mekintajera Izvor: MN Press/KIDA Show/MozzartTv/Youtube

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer je ove sezone postao rekorder Evrolige po broju asistencija, ali ni to nije dovoljno ubijedilo iskusnog trenera Vladu Đurovića da je američki plej igrač za velika djela. Prema njegovim riječima, on nije dovoljno dobar da bude prva opcija i zbog toga je Crvena zvezda bila limitirana.

Kao primjer je dao Silvana Franciska iz Žalgirisa koji je Litvance odveo u plej-of Evrolige sa znatno slabijim timom.

"Ja mislim da su precijenjeni neki igrači i da to nije baš onako kako se smatra u javnosti. Najbolji igrač Zvezde je Mekintajer, on igra prosječno 33 minuta, nijedan igrač u Evropi ne igra toliko i on je za to vrijeme najbolji asistent u Evropi, da on dosta poena sa vrlo slabim procentom, imao on i neke asistencije. Međutim, evo da ga uporedimo sa Franciskom koji igra za Žalgiris. Bolje igrače uz sebe ima Mekintajer nego Francisko. Kad Uzmeš Litvance, i uzmeš Zvezdine sve igrače, bolji tim ima Zvezda, Žalgiris prije svega ima i manji budžet", rekao je Đurović za "KIDA Show" i dodao:

"Taj Francisko je doveo ekipu do 5. mjesta, a ovaj je deseti. Ako je Mekintajer najbolji igrač Zvezde, ja to govorim dugo, neki su me napadali, onda je Zvezda limitirana kao tim, nikad ne može da dođe do vrha. S druge strane, on je dobar igrač i za Olimpijakos i za Makabi, ali da bude izmjena, da drži vodu dok se taj prvi bek odmara. Jak je, ima prodor, on nije uopšte za potcjenjivanje", malo je ublažio na kraju Đurović.

Evroliga mu odala priznanje

Kodi Miler-Mekintajer oborio je rekord Evrolige po broju asistencija u sezoni - 289! Plejmejker crveno-bijelih je tako premašio Nika Kalatesa koji je u sezoni 2018/19 imao 286, što je zvanično potvrđeno iz elitnog takmičenja.

Amerikanac je samo potvrdio status jednog od najboljih dodavača jer se nalazi i na trećoj poziciji vječne liste sa brojkom od 284, što mu je uspjelo u sezoni 2023/24 u dresu Baskonije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:29
Zvižduci za trenera Crvene zvezde Sašu Obradovića
(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlade Đurović Kodi Miler Mekintajer KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC