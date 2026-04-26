Vlade Đurović opleo po rekorderu Crvene zvezde: "Kodi Miler-Mekintajer može da nosi vodu prvom pleju"

Nekadašnji trener Vlade Đurović kaže da je Kodi Miler-Mekintajer precijenjen igrač.

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer je ove sezone postao rekorder Evrolige po broju asistencija, ali ni to nije dovoljno ubijedilo iskusnog trenera Vladu Đurovića da je američki plej igrač za velika djela. Prema njegovim riječima, on nije dovoljno dobar da bude prva opcija i zbog toga je Crvena zvezda bila limitirana.

Kao primjer je dao Silvana Franciska iz Žalgirisa koji je Litvance odveo u plej-of Evrolige sa znatno slabijim timom.

"Ja mislim da su precijenjeni neki igrači i da to nije baš onako kako se smatra u javnosti. Najbolji igrač Zvezde je Mekintajer, on igra prosječno 33 minuta, nijedan igrač u Evropi ne igra toliko i on je za to vrijeme najbolji asistent u Evropi, da on dosta poena sa vrlo slabim procentom, imao on i neke asistencije. Međutim, evo da ga uporedimo sa Franciskom koji igra za Žalgiris. Bolje igrače uz sebe ima Mekintajer nego Francisko. Kad Uzmeš Litvance, i uzmeš Zvezdine sve igrače, bolji tim ima Zvezda, Žalgiris prije svega ima i manji budžet", rekao je Đurović za "KIDA Show" i dodao:

"Taj Francisko je doveo ekipu do 5. mjesta, a ovaj je deseti. Ako je Mekintajer najbolji igrač Zvezde, ja to govorim dugo, neki su me napadali, onda je Zvezda limitirana kao tim, nikad ne može da dođe do vrha. S druge strane, on je dobar igrač i za Olimpijakos i za Makabi, ali da bude izmjena, da drži vodu dok se taj prvi bek odmara. Jak je, ima prodor, on nije uopšte za potcjenjivanje", malo je ublažio na kraju Đurović.

Evroliga mu odala priznanje

Kodi Miler-Mekintajer oborio je rekord Evrolige po broju asistencija u sezoni - 289! Plejmejker crveno-bijelih je tako premašio Nika Kalatesa koji je u sezoni 2018/19 imao 286, što je zvanično potvrđeno iz elitnog takmičenja.

Amerikanac je samo potvrdio status jednog od najboljih dodavača jer se nalazi i na trećoj poziciji vječne liste sa brojkom od 284, što mu je uspjelo u sezoni 2023/24 u dresu Baskonije.

