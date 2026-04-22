Kodi Miler-Mekintajer samo što nije potpisao, otkriveno šta mu je ponuđeno

Dragan Šutvić
Plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer će poslije dvije sezone napustiti Mali Kalemegdan.

Plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer je po svemu sudeći završio svoju epizodu na Malom Kalemegdanu. Poslije dvije sezone u Beogradu, spreman je za nove izazove u Evroligi. Kako prenosi poznati košarkaški insajder Mateo Andreani, Olimpijakos i Miler-Mekintajer su u fazi finalizacije ugovora.

Ostali su samo da se utanače završni detalji i očekuje se da nekadašnji igrač Baskonije potpiše dvogodišnji ugovor uz opciju produžetka na još jednu.

Kodi je bio jedan od najstandardnijih igrača Zvezde ove sezone bilježivši prosječno u Evroligi 12,6 poena, 4,6 skokova i 7,4 asistencije po utamici. Regularni dio sezone je završio kao najbolji asistent i izjednačio se sa Nikom Kalatesom sa brojem asistencija u jednoj sezoni.

Crvena zvezda će morati ozbiljno da razmotri tržište i nađe adekvatnu zamjenu za Kodija. Na poziciji pleja crveno-bijeli imaju još Stefana Miljenovića, dok je Jago Dos Santos neočekivano napustio tim u finišu sezone i prešao u Virtus.

Ko bi još mogao da napusti Zvezdu?

Iz konkurencije je otpao iskusni centar Donatas Motiejunas koji se trenutno nalazi u Litvaniji gdje individualno trenira. To gotovo sigurno znači kraj epizode u Beogradu jer mu ugovor ističe na kraju sezone.

Džoelu Bolomboju takođe ističe dogovorena saradnja i veliko je pitanje kakva je njegova sudbina na Malom Kalemegdanu. Uspio je da se vrati poslije teške povrede, ali je daleko od stare forme. Vidjećemo da li će dobiti još jednu šansu za dokazivanje.

Vjernom vojniku Crvene zvezde Dejanu Davidovcu takođe ističe ugovor i pošto je njegova uloga ove sezone bila jako mala i u posljednje vrijeme nije ni bio u konkrenciji u Evroligi, očekuje se rastanak.

Na spisku potencijalnih odlazaka je i Ajzea Kenan koji je zbog teške povrede propustio cijelu sezonu, a kada se uzmu u obzir njegove godine i konkurencija na spoljnoj liniji, realno je da neće biti obnove saradnje.

