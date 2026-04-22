Kome ističu ugovori u Crvenoj zvezdi? Dvojica otišla, neki su otpisani, evo ko bi još mogao da napusti ekipu

KK Crvena zvezda mogla bi da pretrpi ozbiljne kadrovske promjene ovog ljeta.

Košarkaši Crvene zvezde eliminisani su od Barselone u prvom meču plej-ina Evrolige i tako ponovili rezultat od prošle sezone, kada su takođe završili kao deseeti, ali sa objektivno slabijim timom. Nema sumnje da je ovo neuspjeh za tim Saše Obradovića, pošto se u jednom momentu pominjao čak i plasman na Fajnal-for Evrolige. Moraće na Malom Kalemegdanu što prije da sjednu za sto, sumiraju evropsku sezonu i donesu prvo zaključke, a onda i odluke.

Biće i onih nepopularnih, ali prije svega je cilj da crveno-bijeli istraju u borbi za preostala dva trofeja. Osvajanje ABA lige bi koliko-toliko popravilo utisak i moguće produžilo mandat Saše Obradovića na Malom Kalemegdanu. Očekuje se da okosnica tima ostane i naredne sezone, s obzirom na to da većina ključnih igrača ima ugovore do 2027. godine, ali to je samo slovo na papiru.

Ko je na izlaznim vratima Crvene zvezde?

U samom finišu sezone u Evroligi, Saša Obradović je donio odluku da mu Jago Dos Santos više nije potreban, te je plej iz Brazila već počeo da gradi novu priču u Virtusu iz Bolonje. Iz konkurencije je otpao i iskusni centar Donatas Motiejunas koji se trenutno nalazi u Litvaniji gdje individualno trenira. To gotovo sigurno znači kraj epizode u Beogradu jer mu ugovor ističe na kraju sezone.

Što se tiče centarske linije, Džoelu Bolomboju takođe ističe dogovorena saradnja i veliko je pitanje kakva je njegova sudbina na Malom Kalemegdanu. Uspio je da se vrati poslije teške povrede, ali je daleko od stare forme. Vidjećemo da li će dobiti još jednu šansu za dokazivanje.

Vjernom vojniku Crvene zvezde Dejanu Davidovcu takođe ističe ugovor i pošto je njegova uloga ove sezone bila jako mala i u posljednje vrijeme nije ni bio u konkrenciji u Evroligi, očekuje se rastanak.

Na spisku potencijalnih odlazaka je i Ajzea Kenan koji je zbog teške povrede propustio cijelu sezonu, a kada se uzmu u obzir njegove godine i konkurencija na spoljnoj liniji, realno je da neće biti obnove saradnje.

Jedan od najboljih pojedinaca u timu Zvezde ove sezone Kodi Miler-Mekintajer je već viđen na izlaznim vratima i prema najavama grčkih medija on će preći u Olimpijakos po isteku ugovora. To znači da će srpski tim morati što prije da pronađe adekvatnu zamjenu, a i još jednu alternativu, pošto Miljenović nije dokazao da je spreman za evroligašku scenu, ili samo nije dobio dovoljno vremena za dokazivanje...

Ko ima ugovore do kraja sljedeće sezone?

Okosnica tima ima ugovore do kraja sljedeće sezone. Čima Moneke je potpisao na jednu plus jednu godinu, dok Nvora i Batler imaju ugovore do kraja 2027. godine, ali ono što može pokvariti posao Zvezdi je NBA klauzula koja može biti aktivirana.

"Kao što sam više puta javno rekao, Nvora i Batler su potpisali ugovore do kraja sljedeće sezone. Nema smisla da svakog ponaosob demantujemo ko kaže da odlaze na kraju sezone zbog isteka ugovora. Oni nisu 1+1 (opcioni), a jedina klauzula je NBA klauzula koju imaju", rekao je sportski direktor Zvezde Milan Dozet za MaxBet Sport i dodao:

"Ovo ne znači da igrači neće otići iz kluba, ali neće napustiti tim bez obeštećenja prije kraja naredne sezone 2026/27. Takođe, moguće je i potpisivanje novih ugovora, ali ne kako bi ostali u klubu, već radi redukovanja postojećih."

Semi Odželej ne samo da je opravdao očekivanja, nego se očekuje da i naredne sezone bude jako važan šraf u timu Crvene zvezde. U pitanje se ne dovodi ni ostanak Hasijela Rivera koji tek hvata ritam poslije teške povrede. Ugovore do kraja 2027. godine imaju i Nikola Kalinić i Ognjen Dobrić i biće zanimljivo vidjeti kakva je njihova sudbina... Dobrić kao kapiten je odigrao nekoliko sjajnih mečeva, ali je odlukom trenera često ostajao izvan sastava. S druge strane, Kalinić je bio za Obradovića bio nezamjenljiv u svlačionici i na terenu, ali činjenica je da je iskusno krilo odigralo sezonu za zaborav.

Na ovom spisku je i Uroš Plavšić koji je ponovo na pozajmici u Turskoj, a da li će ponovo put Beograda ili će se konačno rastati sa crveno-bijelima ostaje da vidimo.

Dugoročni ugovori

Projekat Crvene zvezde Stefan Miljenović ima potpisan ugovor do 2028. godine i na njega se i te kako računa u budućnosti. Ove sezone se borio za minute sa Jagom Dos Santosom, ali u Evroligi nije dokazao kvalitet. Očekuje se da u nastavku sezone ima veću ulogu u ABA ligi i KSL.

Jedan igrač je oduševio navijače i čelnike Crvene zvezde, a to je Ebuka Izundu koji je dobio produžetak saradnje do 2028. godine. Crveno-bijeli su morali da reaguju zbog velikog interesovanja evropskih klubova, pa su sjajnog centra zaključali do kraja sljedeće sezone.

