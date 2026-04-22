Trener Barselone "pecnuo" Obradovića: Otkrio šta je odlučilo meč i šta Zvezda mora da promijeni

Trener Barselone Ćavi Paskval bio je zadovoljan pobjedom svog tima protiv Zvezde, a onda je otkrio i kako je ekipe slavila - igrači u ritmu ostali su na terenu.

Trener Barselone Ćavi Paskval bio je zadovoljan poslije pobjede nad Crvenom zvezdom u plej-in fazi Evrolige, ali je priznao da je njegov tim tokom utakmice imao uspona i padova. Crveno-bijeli iz Beograda uspjeli su da smanje i veliki zaostatak od 22 poena, ali je domaćin na kraju slavio.

Na domaćem terenu u Blaugrani, Barselona je opravdala ulogu favorita protiv beogradskog tima, iako je rano stečenu prednost morala da brani do samog kraja, jer je Crvena zvezda uspjela da se vrati u meč i unese neizvesnost. Ovaj trijumf odveo je Katalonce u narednu rundu, gdje ih čeka duel sa Monakom. Pobjednik tog susreta ide na Olimpijakos u četvrtfinalu Evrolige, dok poraženi završava evropsku sezonu. Paskval je nakon meča poručio da konačan rezultat ne odražava u potpunosti dešavanja na terenu.

"Prednost koju smo imali, iako je iznosila čak 'plus 22', vrlo brzo smo ispustili jer su se oni vratili u meč, dok smo mi u tom periodu pali u ritmu. Protivnik je bio izuzetno precizan, a u košarci se stvari mijenjaju u kratkom vremenu. Ipak, ostali smo čvrsti i pokazali dobar mentalitet da nastavimo da igramo svoju igru do kraja. Na kraju, bila je to potpuno zaslužena pobjeda i dokaz njihove stabilnosti tokom cijele utakmice", rekao je Paskval.

Pobjedu Barselone analizirao je i Kevin Panter, ali je potanko detalje iznio i Paskval:

"Ekipa je napravila napredak do trenutka povrede Satoranskog, a sada, njegovim povratkom, ponovo smo na dobrom putu da budemo stabilniji. To su veoma važni faktori. Sato je opet sa nama i sada imamo dovoljno balansa da možemo da se takmičimo na željenom nivou. Bez njega tim trpi mnogo. Igrali smo dobro, ali u njegovom odsustvu imali smo ozbiljne poteškoće; sada smo ponovo u pravom ritmu."

"Uvijek ponavljamo da moramo biti spremni na sve scenarije. U ovom meču je bilo tako, drugi put bude potpuno drugačije. Uvijek moraš da ostaneš u utakmici, da se boriš i prilagođavaš, da pronađeš igrača koji je u najboljem ritmu. Sedam od devet za tri poena je veoma visok procenat, posebno kada jedan igrač ubaci šest“, rekao je španski stručnjak.

"Igrač u ritmu mora da bude na terenu"

Paskval je otkrio i ključ pobjede. Možda nije sve teklo kako je trener Barselone planirao, ali prilagođavanje trenutnoj situaciji bolje je ispratila domaća ekipa. Nije rijetkost da igrači Zvezde koji su u dobrom ritmu provedu više vremena na klupi nego što se očekivalo. Zbog toga komentar Paskvala liči i da je poruka ekipi Zvezde.

"Rotacija je bila nešto duža nego što smo planirali, ali kada je igrač u takvom ritmu, smatram da treba da ostane na terenu - to je poseban trenutak. U košarci su sve stvari povezane i on je pomogao ekipi da pronađe ritam. U drugom poluvremenu smo malo pali, ali generalno smo dobro kreirali pozicije za šut", zaključio je on.

