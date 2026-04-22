"Sljedeće pitanje, brate": Pantera pitali za Partizan, samo prekinuo temu

Bivši košarkaš Partizana Kevin Panter nije želio da govori o crno-bijelima.

Košarkaši Crvene zvezde završili su učešće u Evroligi ove sezone, pošto su u plej-inu poraženi od Barselone 80:72. Kao i u mnogim mečevima u aktuelnoj i prošloj sezoni, bivši košarkaš Partizana Kevin Panter bio je lider na terenu. Poslije trijumfa nad crveno-bijelima govorio je o ključnim momentima meča, ali nije želio da mnogo vremena potroši na bivši klub - Partizan.

Na pitanje da li je u kontaktu sa bivšim saigračima iz Partizana Panter je bio izričit: "Sljedeće pitanje, brate. Više ne odgovaram na takva pitanja, čujem se sa Lesorom, Ledejem... U kontaktu smo", rekao je.

Ipak i dalje prati dešavanja na prostoru Srbije.

"Bacim pogled na Zvezdu i Partizan s vremena na vreme, ali ne prečesto.Ritam u ACB ligi je izuzetno zahtjevan, stalno smo u utakmicama i potpuno sam fokusiran na obaveze svog tima. Što se tiče moje forme i cijele sezone Barselone, rekao bih da je bila korektna. Uvijek postoji želja za više, ali sada nam je najvažnije ono što slijedi. Ove nedjelje nas čeka još jedan meč i moramo da ga odradimo kako treba."

Na kraju, posebno je analizirao meč protiv Crvene zvezde.

"Nije bilo nekog posebnog pritiska na nama. Naš zadatak je bio jasan - da izađemo na teren i igramo svoju košarku. Protivnik je kvalitetan, ali smo odradili ono što je bilo do nas. Presudilo je to što smo ostali koncentrisani i zadržali pravi pristup tokom cijele utakmice, čak i kada smo imali osjetnu prednost", zaključio je Panter.

