Crvena zvezda od najave F4 do neslavne reprize: Da li smo ovaj film već gledali ili postoji plan za trofeje?

Saša Obradović za sada proživljava isti pad kao Janis Sferopulos prošle sezone. Može li da ga zaustavi prije nego što bude prekasno?

Izvor: Dušan Milenković/ATA images/MN Press

"Moj odgovor će biti negativan ako se ne domognemo plej-ofa. Mislim da je trebalo da to uradimo. Boljeće nas ako se to ne dogodi", rekao je Čima Moneke, kada je poslije poraza od Real Madrida upitan da li je sezona u Evroligi uspješna ili nije za Crvenu zvezdu.

Većina navijača će se složiti sa Monekeom da je ispadanje u prvom meču plej-ina i završetak na desetom mjestu neuspjeh, ali sezona nije gotova. Crvena zvezda je prošle sezone osvojila Kup Radivoja Koraća, a onda nestala sa terena. Nije uspjela da se oporavi od tog pada ni kada je tim rekonstruisan pa je početkom ove sezone ceh za to platio Janis Sferopulos. Sada to ne smije da se desi.

Evroliga je gotova, sezona nije

"Evroliga je gotova, ali sezona nije. Imamo još dva takmičenja u kojima moramo da se borimo. Još uvijek imamo ciljeve koje možemo da dostignemo. Na kraju smo svi ovo baš željeli da dobijemo, ali moraš da naučiš iz toga.Sada je gotovo i kao što sam rekao vratićemo se sljedeće godine. Znam da će sigurno biti bolje sljedeće godine", rekao je u Barseloni Džordan Nvora.

Prošle sezone Zvezda je dobila Partizan u finalu kupa, a zatim je krenula serija poraza u Evroligi. Vjerujem da se svi i dalje sjećaju meča sa Žalgirisom nakon koga je krenuo sunovrat. Porazi su se ređali da bi do kraja sezone Crvena zvezda na prste mogla da nabroji pobjede. Na kraju je od gotovog napravljena veresija ne samo u Evroligi. U ABA ligi Mekinli Rajt je spektakularno završio sezonu Zvezde, a u ABA nije preskočen ni Spartak, što je stvarno malo ko očekivao, ma u kakvom padu forme da je bio tim koji je tada sa klupe vodio Janis Sferopulos.

Šta i kako sada?

Nakon osvojenog Kupa Radivoja Koraća vidjeli smo istu priču nažalost. Sada je kup osvojen rutinski, nakon toga je pobijeđen Efes, a od poraza od Bajerna kreću promjenljive igre. Poraz od Barselone je završio sezonu u Evroligi, takmičenju koja najviše zanima navijače, a poraz nakon produžetka u "Blaugrani" u martu je nagovijestio da bi ubrzo mogao biti kraj. Partizan je u meču koji mu nije značio rezultatski takođe Zvezdi oteo nadu za Top 6 i sa tom pobjedom ili dvije i plasmanom u Top 6 vjerovatno bi svi bili zadovoljni, šta god nakon toga da se uradi.

Ovako, čak i da se do kraja sezone osvoje dva trofeja, ostaće gorak ukus u ustima navijača zbog preranog kraja u Evroligi. u sezoni kada se za Novu godinu čak pričalo i o fajnal foru. Uskoro kreće plej-of ABA lige, takođe i Superliga.

Na kraju će se u knige upisuju trofeji, a ne deseta mjesta. Čak se ni druga ne pamte, ne pamte ih čak ni oni koji ta "srebra" osvoje. Zato ova sezona Crvene zvezde nije gotova, mada je rezultat u Blaugrani opomena. I za najvažniji dio sezone u kome će se Zvezda boriti za trofej manje nego što je planirala, ali i za narednu sezonu. Ako se želi iskorak, reprize nisu dozvoljene. A ovo za sada deluje kao repriza.

(MONDO, Nikola Lalović)