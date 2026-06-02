Partizan zvao Stevana Jovetića, spremio mu i direktorsku fotelju: "Pričao je sa Dankom Lazovićem"

Rasim Ljajić rekao da je Partizan kontaktirao Stevana Jovetića, da mu je nudio da bude igrač, pa sportski direktor, ali od toga bar za sada nema ništa.

Izvor: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Nekadašnji biser Partizana Stevan Jovetić (36) po svemu sudeći neće završiti karijeru u Humskoj. Predsjednik crno-bijelih Rasim Ljajić rekao je otvoreno da je crnogorski napadač odbio poziv da se vrati i da sljedećeg ljeta postane sportski direktor.

"Ne, nije bliži nego prošlog ljeta. Imao je posljednji razgovor sa Dankom prošle nedjelje. Kazao je da želi još godinu da odigra na Kipru, da ima ponude i da tamo odigra. Imao je ponudu da ovdje dođe da igra i da poslije godinu dana postane sportski direktor, ali odgovorio je da želi da još igra na Kipru", kazao je Ljajić za Mozzart podkast "2x45" o doskorašnjem napadaču Omonije.

Da li će nedavno penzionisani vezista Partizana Bibras Natho postati sportski direktor?

"Razmišlja se sigurno da Natho ostane nešto u klubu. Kad sam ulazio ovdje Danko je trebalo da ga zove na razgovor, da vidi kakvi su mu planovi, gdje sebe vidi i sigurno će naći mjesto u klubu. Samo da uklopimo njegove želje i mogućnosti sa našim planovima. Da će biti dio Partizana i da će mu se ponuditi neka pozicija, tu nema dileme".

"Evo koliko smo ponudili za Seka"

Na početku prelaznog roka priča se o tome da će Partizan otkupiti krilnog napadača Dembu Seka (25) od Torina. Crno-beli su ponudili za njega Italijanima 1,4 miliona u ratama na tri godine, uz procente od sljedeće prodaje.

"Mislim da ćemo ga otkupiti, ali ne po cijeni koja je bila navođena. Dali smo ponudu da platimo ono što možemo. Da to bude kao prvo na rate, na tri godine. 1,4 miliona otplata u ratama na tri godine i mislim 10-15 odsto od dalje prodaje. Za to smo spremni i to je naš maksimum. Ako ne - raskida se ugovor. Da platimo 2,2 miliona? Jedino da opljačkamo banku".

U Partizan je stigla jedna zvanična ponuda.

"Imamo ponudu za jednog igrača, nemojte me pitati za koga je, da se ne mučite. Sve drugo je priča koju vi čujete, kao i ja. Imamo konkretnu ponudu jednog tima za igrača, razmatramo je i vidjećemo šta će od toga na kraju biti".

Bonus video:

Pogledajte 01:29 Rasim Ljajić o ratovima u FK Partizan Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)