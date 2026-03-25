Generalni direktor Partizana u loži sa ljubimcem Grobara: Da li je vrijeme da se Stevan Jovetić vrati u Humsku?

Kapiten crnogorske reprezentacije Stevan Jovetić pratio je u Nikšiću Memorijal "Andrija Delibašić" u društvu Danka Lazovića, visokog funkcionera crno-bijelih.

Utakmica Sutjeska - Budućnost na Memorijalu "Andrija Delibašić" u Nikšiću prekinuta je u znak sjećanja na legendarnog napadača oba kluba i crnogorske reprezentacije. Ustali su navijači, Delibaševićevi najbliži, prijatelji, poštovaoci i ljubitelji fudbala. Sjetili su se u tog trenutku čuvenog centarfora, a TV Arena sport je prikazala i ložu u kojoj je bilo mnogo poznatih. Među njima, tu je bio i generalni direktor Partizana Danko Lazović (42) zajedno sa nekadašnjim napadačem crno-bijelih, Stevanom Jovetićem (36).

Već godinama navijači Partizana priželjkuju povratak popularnog "Puja" u Humsku, gdje je sazrio kao veliki talenat i odakle se otisnuo u inostranstvo i napravio veliku karijeru. U ovom trenutku, Jovetić je dio reprezentacije Crne Gore i igraće 27. marta protiv Andore i 31. marta protiv Slovenije.

Zanimljivo je to da je Jovetić uz Janka Tumbasevića, igrača Mladosti iz Lučana, jedini aktivni fudbaler koji je igrao i na prvoj međunarodnoj utakmici crnogorske reprezentacije nakon njenog otcjepljenja od Srbije i raspada državne zajednice SCG. Bio je to meč protiv Mađarske u Podgorici u martu 2007. godine u kojoj su pobjedu Crnogorcima donijeli Igor Burzanović i Mirko Vučinić, aktuelni selektor. Tadašnji selektor Crne Gore bio je bivši špic Crvene zvezde Zoran Filipović.

Jovetić je naredne, 2008. godine iz Partizana otišao u Fiorentinu i počeo veliku karijeru u najjačim ligama, u kojima je pet godina igrao za italijanski tim iz Firence, potom dvije godine za Mančester siti, dvije za Inter, četiri za Monako, uz pozajmicu Sevilji. Ove decenije nosio je dres Herte, Olimpijakosa i Omonije, čiji je i dalje član.

Jovetić je dres reprezentacije Crne Gore nosio 90 puta i rekorder je i u broju nastupa i u broj postignutih golova (37)

Koliko je bio blizu Partizanu?

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić otvoreno je govorio o tome da su crno-bijeli zvali Stevana Jovetića da se vrati, ali da to nije bilo moguće.

"Da ne pominjem zemlje u kojima igraju, ti momci imaju dobre ugovore, mir, nemaju tenziju, a tamo ni tu vrstu strasti koju nosi Partizan. Malo ko hoće da zamijeni zonu komfora za situaciju u kojoj svako može da vas pljuje, napada, zviždi, protestuje što niste dali gol. Imaju lagodnu situaciju i to nije jednostavno mijenjati. Pokušali smo, čuli smo sve njih i ostavili put da ipak neko od tih ljudi može da se predomisli i dođe u Partizan, da li u januaru ili naredne godine. Nismo zatvorili vrata tim našim velikim igračima...", rekao je Ljajić u intervjuu za Mozzart sport.

"Mnogo je lako kad se posmatra s tribina ili ispija kafa", rekao je Ljajić: "Dugo sam u fudbalu i čini mi se da nikad nije bio prelazni rok sa siromašnijom ponudom. Obično se to dešava u januaru, na to smo se navikli, ali da ljetni bude oskudan što se ponude igrače tiče je nevjerovatno. Nije da možemo da se rasipamo i plaćamo sve, ali prvi ograničavajući faktor, ne samo za Partizan, već za sve klubove je siromašna ponuda domaćih, igrača iz regiona i iz Evrope."