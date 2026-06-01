FIFA uvela novo pravilo pred Svjetsko prvenstvo

FIFA pravi promjenu pred Svjetsko prvenstvo. Povreda ili "povreda" golmana više neće moći da bude povod za tajm-aut.

Izvor: Copyright (c) 2025 Marta Fernandez Jimenez/Shutterstock. No use without permission.

Fudbalerima na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi biće zabranjeno da odlaze do svojih trenera kada su golmani povrijeđeni. Prvi čovjek za suđenje u FIFA, Italijan Pjerluiđi Kolina, otkrio je da je i krovno tijelo Međunarodni odbor fudbalskih saveza (IFAB) odobrio tu promjenu, a sve nakon utvrđenih zloupotreba.

FIFA hoće da tako zaustavi "taktičke tajm-aute" u trenucima dok se golmanima pruža pomoć. Već po pravilu, čim bi trener završio i dao instrukcije, golmani ustaju i nastavljaju kao da im ništa nije bilo.

Tim gestom služio se Pep Gvardiola sa svojim golmanom Đanluiđijem Donarumom u Mančester sitiju ove sezone, na šta su ukazivali i drugi treneri, poput Danijela Farkea iz Lidsa.

"Obavijestili smo selektore o ovome"

Ubuduće, ako se golman povrijedi, igrači oba tima moraju da ostanu gdje su ili da se okupe u krugu na centru terena. Odlazak do klupa na "tajm-aut" biće im zabranjen.

"Održali smo radionicu sa selektorima svih 48 reprezentacija i obavijestili smo ih da će sudije biti proaktivne. Neće dozvoliti da ekipe odlaze do klupa dok golman leži na zemlji zbog povrede. Golman ima pravo da bude povrijeđen, ali igrači nemaju pravo da odlaze sa terena da bi održali tajm-aut sa trenerima. Dolazi do prilično čudne situacije, da na terenu ostanu samo golman, fizioterapeut i sudija, a to nije dobro", rekao je Kolina i naglasio da uprkos zabrani neće biti žutih kartona za one koji pokušaju da odu na tajm-aut.

Kako će primjena ovog pravila izgledati vidjećemo od 11. juna, kada počinje Svjetsko prvenstvo.

(MONDO)