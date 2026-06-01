logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FIFA uvela novo pravilo pred Svjetsko prvenstvo

FIFA uvela novo pravilo pred Svjetsko prvenstvo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

FIFA pravi promjenu pred Svjetsko prvenstvo. Povreda ili "povreda" golmana više neće moći da bude povod za tajm-aut.

Đanluiđi Donaruma Izvor: Copyright (c) 2025 Marta Fernandez Jimenez/Shutterstock. No use without permission.

Fudbalerima na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi biće zabranjeno da odlaze do svojih trenera kada su golmani povrijeđeni. Prvi čovjek za suđenje u FIFA, Italijan Pjerluiđi Kolina, otkrio je da je i krovno tijelo Međunarodni odbor fudbalskih saveza (IFAB) odobrio tu promjenu, a sve nakon utvrđenih zloupotreba.

FIFA hoće da tako zaustavi "taktičke tajm-aute" u trenucima dok se golmanima pruža pomoć. Već po pravilu, čim bi trener završio i dao instrukcije, golmani ustaju i nastavljaju kao da im ništa nije bilo.

Tim gestom služio se Pep Gvardiola sa svojim golmanom Đanluiđijem Donarumom u Mančester sitiju ove sezone, na šta su ukazivali i drugi treneri, poput Danijela Farkea iz Lidsa.

"Obavijestili smo selektore o ovome"

Ubuduće, ako se golman povrijedi, igrači oba tima moraju da ostanu gdje su ili da se okupe u krugu na centru terena. Odlazak do klupa na "tajm-aut" biće im zabranjen.

"Održali smo radionicu sa selektorima svih 48 reprezentacija i obavijestili smo ih da će sudije biti proaktivne. Neće dozvoliti da ekipe odlaze do klupa dok golman leži na zemlji zbog povrede. Golman ima pravo da bude povrijeđen, ali igrači nemaju pravo da odlaze sa terena da bi održali tajm-aut sa trenerima. Dolazi do prilično čudne situacije, da na terenu ostanu samo golman, fizioterapeut i sudija, a to nije dobro", rekao je Kolina i naglasio da uprkos zabrani neće biti žutih kartona za one koji pokušaju da odu na tajm-aut.

Kako će primjena ovog pravila izgledati vidjećemo od 11. juna, kada počinje Svjetsko prvenstvo.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FIFA Svjetsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC