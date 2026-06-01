Emanuel Makron organizovao prijem za nove-stare prvake Evrope

Emanuel Makron organizovao prijem za nove-stare prvake Evrope

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Francuske organizovao veliki prijem za nove-stare šampione Evrope.

Emanuel makron navija za olimpik marsej a docekao pehar psz Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Pari Sen Žermena sa trenerom Luisom Enrikeom na čelu donijeli su pehar Lige šampiona u Pariz. Drugu godinu zaredom, najvrijedniji klupski trofej imaće dom u muzeju francuskog velikana, a na ulicama "Grada svijetlosti" nastao je delirijum kada su igrači stigli.

Luis Enrike je treći put u karijeri osvojio Ligu šampiona kao trener i sa svojim igračima je već po tradiciji otišao u predsjedničku palatu, na šampionski koktel.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (48) takođe je dočekao PSŽ i predsjednika prvaka Evrope, Nasera El-Helaifija. U društvo svoje supruge Brižit (73), prvi čovjek republike ponovo je sa uživanjem dočekao Parižane, iako je veliki navijač Olimpik Marseja.

"Svi su dali sve, do kraja. Niko nije izgubio živce. Nikad se niste predali, ni na trenutak niste poklekli pod pritiskom i ostali ste mirni do posljednje sekunde. To su kvaliteti velikog tima. Uz ovaj, još jedan trofej Lige šampiona, nema dileme da ste najveći tim u Evropi", rekao je Makron prvacima kontinenta.

Makron je odao dužno poštovanje i srdačno dočekao PSŽ, a isto tako svi znaju da mu je pri srcu drugi francuski velikan, Olimpik Marsej.

"Zašto navijam za Olimpik Marsej? Jer čine da sanjam! Nekad me i rasplaču", govorio je Makron u jednom dokumentarcu.

Predsjednik Francuske posebno voli jednog igrača Marseja - Bazile Bolija, koji je bio strijelac u finalu Lige šampiona 1993. Njegovim golom za konačnih 1:0 Olimpik je pobijedio Milan i postao prvak Evrope, dvije godine poslije bolnog poraza protiv Crvene zvezde u Bariju.

Makron je u trenutku tog najvećeg evropskog uspjeha imao 15 i po godina i dobro se sjeća te radosti. Takođe, tokom svog mandata posjećivao je trening-centar Marseja 2017. i dodavao se sa igračima Olimpika, družio se sa njima i dobio na poklon dres sa svojim prezimenom.

Ipak, trebalo bi naglasiti i to da je 2022. godine imao važnu ulogu u pregovorima sa Kilijanom Mbapeom. Zajedno sa čelnicima PSŽ-a, Makron je tada ubjeđivao slavnog fudbalera a ostane u klubu i strpi se sa prelaskom u Real. Godinama kasnije, ispostavilo se da je Parižanima ipak bolje bez Mbapea, koji ni u Realu još nije osvojio Ligu šampiona.

(MONDO)

