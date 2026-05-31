logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"PSŽ je zaslužio titulu" Due pun utisaka: Ovo je ludo!

"PSŽ je zaslužio titulu" Due pun utisaka: Ovo je ludo!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Fudbaler Pari Sen Žermena Dezire Due rekao je da je ponosan na veliki uspjeh u Ligi šampiona i da je njegova ekpa zaslužila da osvoji trofej.

Dezire Due o tituli PSŽ u Ligi šampiona Izvor: Mateusz Porzucek / Newspix.pl / Profimedia

"Toliko smo ponosni. Ovo je bila dobra utakmica protiv zaista dobrog tima. Moramo da uživamo u tome kao porodica pošto smo to zaslužili", rekao je Due za TNT Sports poslije utakmice.

Fudbaleri Pari Sen Žermena odbranili su titulu prvaka Evrope, pošto su u finalu Lige šampiona u Budimpešti poslije izvođenja jedanaesteraca pobijedili Arsenal 4:3, nakon što je poslije regularnog dijela i produžetaka bilo neriješeno 1:1 Due je bio precizan u drugoj seriji.

"Pokušavam da ostanem miran kod svakog penala koji izvedem. Postigao sam gol, nevjerovatno je", naveo je Due.

"Moramo da ostanemo skromni. Ovo je ludo. Ponovo ćemo se vratiti na posao. Želimo više. Mladi smo, glasni smo i ambiciozni", dodao je Due.

Pari Sen Žermen je tek drugi klub u ovom formatu Lige šampiona koji je uspio da odbrani titulu u Ligi šampiona, poslije Real Madrida koji je od 2016. do 2018. godine osvojio tri uzastopne titule.

(Kurir Sport/Beta)

Ne propustite

Pogledajte

01:41
Liga šampiona - dodela pehara
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Tagovi

Liga šampiona Arsenal Pari Sen Žermen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC