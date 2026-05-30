Gradski rival odmah prozvao Arsenal: "Dođite u naš u muzej, pehar Lige šampiona je samo ovdje"

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Čelsi nije čekao ni sekund, već je odmah prozvao Arsenal poslije poraza u finalu Lige šampiona

Čelsi prozvao Arsenal nakon poraza u finalu Lige šampiona

Dok su igrači i navijači Arsenala tugovali zbog bolnog poraza od Pari Sen Žermena u finalu Lige šampiona, Čelsi se oglasio na društvenim mrežama i "prozvao" gradskog rivala. Objavio je fotografiju jednog od svojih pehara Lige šampiona (ima ih dva) i pozvao sve zainteresovane da dođu i da posjete klupski muzej.

"Dođite i posjetite londonski dom trofeja. Zakažite odmah svoju stadionsku turu na Stamford Bridžu", piše u objavi Čelsija, u kojoj je u prvom planu "ušati" pehar Lige šampiona.

Čelsi je bio šampion Evrope dva puta, 2012. godine sa trenerom Robertom di Mateom i 2021. godine pod vođstvom Tomasa Tuhela. Kuriozitet je da su to jedina dva trofeja Lige šampiona u gradu, jer je Arsenal drugi put izgubio u finalu (2006, 2026), a u međuvremenu je i Totenhem poražen 2019. godine u finalu LŠ.

Do daljeg, jedini londonski prvak Evrope ostaje Čelsi, koji sljedeće sezone neće igrati evropski fudbal, niti može da se primakne visinama na kojima je bio u mandatu ruskog vlasnika Romana Abramoviča (2003-2022).

Arsenalova tuga do neba

Defanzivnim stilom, na koji su navikli ove sezone sve, igrači Arsenala pokušali su da ispišu klupsku istoriju i donesu pehar Lige šampiona, ali nisu uspjeli. Izgubili su poslije "tvrdog" meča, završenog rezultatom 1:1 poslije 90 minuta, a ključni trenutak bio je onaj u kojem je Gabrijel Magaljaeš prebacio gol u posljednjoj, petoj penal-seriji finala.

Liga šampiona Arsenal Čelsi Pari Sen Žermen

