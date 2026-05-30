Ništa od "duple krune" Izviđača: Konjuh izbacio šampiona iz Kupa BiH i plasirao se u finale poslije dvije decenije!

Domaćin završnog turnira u polufinalnom susretu bolji za gol.

Rukometaši Konjuha prvi su finalisti Kupa BiH. Tim iz Živinica, inače domaćin završnog turnira, slavio je u polufinalu protiv šampiona BiH Izviđača 32:31 i tako se prvi put nakon 20 godina plasirao u finale najmasovnijeg rukometnog bh. takmičenja.

Nakon osvojene nove titule u Premijer ligi BiH, rukometaši iz Ljubuškog propustili su šansu da se bore za "duplu krunu", tako da će igrači Konjuha, nakon dva neuspješna nastupa na završnicama Kupa BiH, u Banjaluci i Ljubuškom, konačno pred svojim navijačima pokušati da dođu do prvog trofeja u kup takmičenju.

Od 20 časova u drugom polufinalu igraju Gradačac i dobojska Sloga, a finale je na programu u nedjelju od 17 časova.