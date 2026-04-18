Izviđač šampion BiH četvrti put zaredom! Ljubušaci sa peharom dočekuju evropsko polufinale

Dragan Šutvić
Izviđač je pobjedom protiv Konjuha potvrdio osvajanje četvrte titule prvaka BiH u nizu.

RK Izviđač Izvor: Promo/RK Izviđač Ljubuški

Rukometaši Izviđača odbranili su titulu šampiona BiH!

Ljubušaci su osvojili čevrti pehar u prvenstvu zaredom, a ovjerili su ga četiri kola prije kraja domaćim trijumfom nad ekipom Konjuha rezultatom 36:25.

Ljubušaci tako imaju sedam bodova više od Borca m:tel, uz meč manje, pa je jasno da crveno-plavi više ni matematički ne mogu da prestignu "skaute", koji će tako sa titulom u rukama dočekati polufinale Evropskog kupa protiv mađarske Tatabanje.

Prvi meč igra se 26. aprila u Ljubuškom, dok je revanš zakazan za 1. maj.

Drugi polufinalni par čine Ohrid i Celje Pivovarna Laško.



Možda će vas zanimati

