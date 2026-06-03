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"Oporavljamo se od lošeg rezultata": Veljko Paunović se oglasio pred meč sa Meksikom, traži reakciju

"Oporavljamo se od lošeg rezultata": Veljko Paunović se oglasio pred meč sa Meksikom, traži reakciju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor Srbije Veljko Paunović najavio je prijateljsku utakmicu sa Meksikom i očekuje daleko bolje izdanje svojih izabranika.

Veljko Paunović o prijateljskoj utakmici sa Meksikom Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije gostuje selekciji Meksika u prijateljskom meču koji je na programu između četvrtka i petka od 4 sata poslije ponoći. Selektor Veljko Paunović iznio je očekivanja pred duel sa jednim od domaćina predstojećeg Svjetskog prvenstva.

Paunović vjeruje da njegovi izabranici mogu da poprave utisak sa utakmice protiv Zelenortskih Ostrva gdje su doživjeli ubjedljiv poraz. Dodatni problem bi mogla da bude adaptacija zbog visoke nadmorske visine, ali ključan će biti pristup fudbalera Srbije.

"Svakako da moramo da popravimo utisak. Momci su danas imali prvi trening, odlično su ga odradili, ali su se isto tako susreli sa poteškoćama zbog visoke nadmorske visine. U narednim danima to će ići nabolje, ali moramo biti spremni da će biti neophodan dodatni napor s obzirom na te okolnosti. Ambijent je sve bolji, oporavljamo se naravno od lošeg rezultata, ne toliko loših, generalnih tehničko - taktičkih zahtjeva koje smo htjeli da ispunimo u meču sa Zelenortskim Ostrvima, ali to je sada sve iza nas. Sjećaćemo se tog meča veoma malo u budućnosti, sada treba da se skoncentrišemo na utakmicu sa Meksikom i ono što tek dolazi. Svi znamo da je jun jako težak za nas, znamo da je i prilika za ovu grupu momaka, želimo da im pružimo sve što možemo kako bi ostavili i oni najbolji utisak, ne samo na stručni štab, već i na našu publiku", rekao je Paunović za sajt FSS-a.

Na svakom koraku u Toluki vlada euforija za fudbalom i Svjetskim prvenstvom, ali nažalost srpska selekcija neće biti dio te priče.

Izvor: MN PRESS

"Ovdje je fudbal svetinja, reprezentacija Meksika imaće veliku podršku. Biće nevjerovatan ambijent, još uvijek nismo svjesni toga, sutra ćemo trenirati na tom stadionu, imati priliku da se momci malo prilagode. Biće teška utakmica, posljednja provjera za Meksiko, publika će očekivati od svojih igrača dobru formu, oni su toga svjesni, tako da će za nas biti sve veliki izazov."

Paunović jako dobro poznaje Meksiko gdje je radio u dva kluba i ne krije da mu jako dobro prija čitava atmosfera.

"Volim što sam ovdje, imam neviđeno iskustvo. Drago mi je što će naši momci steći iskustvo igrajući van zone komfora. Sve to obogaćuje igrača, mene svakako jeste, ta kultura i šta sve čovjek nauči igrajući fudbal u ovakvoj zemlji, sve to obogaćuje čovjeka na profesionalnom i ličnom planu. Ja zaista volim Meksiko, volim ljude ovdje, da se ponovo sretnem sa navijačima koji se sjećaju dok sam radio u dva kluba. Ovo je zadovoljstvo koje čovjek nosi u sebi tokom karijere, ali i kasnije tokom života."

Upitan je da li je Meksiko uz Španiju jedna od reprezentacija za koju će navijati na Svjetskom prvenstvu. "Da, svakako. Volio bih da Meksiko ima uspjeha, ali Španija mi je na prvom mjestu", rekao je Veljko Paunović, selektor Srbije.

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Tagovi

orlovi Srbija Veljko Paunović Meksiko prijateljska utakmica

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