"Sve ih otjeraj, osramotili su nas": Veljko Paunović dobio blagoslov iz FSS

Selektor Veljko Paunović suočava se s problemima zbog otkaza ključnih igrača, a Stanislav Karasi iz FSS-a predlaže da ih "otjera" iz reprezentacije.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije nije se plasirala na Svjetsko prvenstvo i u junskom FIFA "prozoru" igra prijateljske utakmice koje joj znače tek za septembar, odnosno za Ligu nacija. Međutim, umjesto da se u ove dva meča reprezentacija uigra, selektor Veljko Paunović našao se u velikom problemu jer mu je većina fudbalera otkazala nastup.

Između ostalog nema Dušana Vlahovića, Aleksandra Mitrovića, Sergeja Milinković-Savića, Vanje Milinković-Savića, Saše Lukića, Filipa Kostića, pa ni Andreja Ilića kome se ženi brat, tako da je Paunović morao da kombinuje i bira "drugopozivce". Zbog toga je Srbija doživjela debakl protiv Zelenortskih Ostrva, a poslije izostanka Strahinje Pavlovića i Andrije Živkovića za naredni prijateljski meč sa Meksikom (5. jun) - ko zna šta nam se tek sprema.

Zbog toga Stanislav Karasi, nekadašnji trener i danas predsjednik Stručnog odbora Fudbalskog saveza Srbije (FSS), predlaže Paunoviću da pomenute igrače "otjera" iz reprezentacije.

"Njihov potez je sramotan, nanijeli su veliku štetu reprezentaciji i selektor više ne treba da ih zove u državni tim", rekao je Karasi za "Sportski žurnal": "Ne mogu da se biraju utakmice. Reprezentacija je svetinja i kad igra prijateljske utakmice moramo da je poštujemo, onaj ko je pozvan da otopi dres znojem."

Kako ćemo na Grčku u Ligi nacija bez toliko kvalitetnih igrača koje bismo u ovom slučaju, po savjetu Stanislava Karasija, otpisali iz kombinacije za državni tim? "Bolje da izađemo na teren sa lošijim timom, ali bar sa igračima koji vole da igraju za Srbiju, a ne one koji su nas osramotili. Nikad se nije desilo da nam je nedostajalo toliko reprezentativaca. Oni jednostavno nemaju osjećaj šta znači državni tim".

"Presijeci i ne zovi ih"

Izvor: MN PRESS

Karasi ocjenjuje da igrači koji su odbili da igraju iz raznoraznih razloga tako "urušavaju reprezentaciju", pa poručuje da Paunović tek sada shvata s kim ima posla.

"Stručni odbor na čijem sam čelu je i predložio Paunovića za selektora. Mnogo ga cijenim, fino je vaspitan, pošten, odličan trener. Problem je što je deset godina radio van Srbije. Suočio se sa mnogo problema, ali sad treba da presiječe i da ne zove više u reprezentaciju igrače koji ga nisu ispoštovali", naglasio je Karasi.

Ko je ostao na spisku?

Vidi opis "Sve ih otjeraj, osramotili su nas": Veljko Paunović dobio blagoslov iz FSS Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Poslije novih otkaza selektoru Paunoviću, ovo je spisak igrača na koje računa za meč protiv Meksika koji će biti i posljednji za Srbiju pred novi ciklus Lige nacija.