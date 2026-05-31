Debakl Srbije protiv Zelenortskih Ostrva (VIDEO)

Reprezentacija Srbije u Lisabonu ubjedljivo izgubila od Zelenortskih Ostrva, 0:3.
Srbija neće igrati na Svjetskom prvenstvu, ali se okupila ovog maja i još jednom podsjetila sve zašto "orlovima" nije ni mjesto na turniru u SAD, Meksiku i Kanadi.
Reprezentacija Zelenortskih Ostrva deklasirala je srpski tim 3:0 (1:0) u prijateljskoj utakmici u Lisabonu. U prvoj od dvije provjere selektora Veljka Paunovića, debitant na predstojećem Mundijalu potpuno je nadigao "orlove" u prvih 45 minuta i spriječio ih da stvore bilo kakvu igru. Kada je rezervista Vladimir Lučić početkom drugog dijela unio energiju Srbima, pogodio i stativu, "sijevnule" su dvije kontre Zelenortskih Ostrva, u 59. i 63. minutu i tu je bio kraj.
Šokirani primljenim golovima i potpuno svjesni da ne mogu da se odbrane od brzine protivnika, fudbaleri Srbije do kraja su čekali da prođe vrijeme i trudili se da blamaža ne postane još teža. U završnici su stvorili i veliku šansu da bar ublaže poraz, ali je Dejan Zukić visoko prebacio gol.
Paunović je poveo u Lisabon ekipu koju čine i članovi najjačeg tima reprezentacije - kapiten Andrija Živković, Strahinja Pavlović, Aleksandar Stanković, Strahinja Eraković, Veljko Birmančević, bilo je i novajlija, a bilo je i igrača koji vjerovatno neće biti ozbiljno razmatrani za akcije "orlova" u budućnosti. Utisak je više nego gorak, sličan onome sa kojim je reprezentacija neuspješno završila kvalifikacije za Mundijal.
Sljedeću utakmicu Srbija će igrati 5. juna protiv Meksika u gostima i poslije toga nećemo gledati reprezentaciju do 24. septembra i meča protiv Grčke u Ligi nacija. Svjetsko prvenstvo će u međuvremenu početi 11. juna i trajaće sve do 19. jula.
Startna postava Srbije na ovom meču: Filip Stanković - Kosta Nedeljković, Strahinja Eraković, Strahinja Pavlović, Adem Avdić - Njegoš Petrović, Aleksandar Stanković, Veljko Birmančević, Vasilije Kostov, Andrija Živković - Jovan Milošević. Igrali su i Vladimir Lučić, Lazar Ranđelović, Dejan Zukić, Nikola Štulić (svi od 46. minuta), Vanja Dragojević, Vukašin Đuršević, Jan Karlo Simić, Ognjen Mimović (svi od 66. minuta), Mihailo Ivanović (od 77. minuta).
Kraj
Zelenortska Ostrva - Srbija 3:0!
90' Ni ovo nije gol!
Dejan Zukić je šutirao iz peterca, ali visoko preko gola!
83' Oštar faul Vanje Dragojevića, za žuti karton
Odmah je dobio žuti karton srpski vezista, a dobio je i igrač Zelenortskih Ostrva sa kojim je ušao u sukob poslije tog duela.
A, ovako je postalo 3:0 za Zelenortska Ostrva!
Copy/paste golovi rivala Srbije u 59. i 63. minutu.
Ovako je Srbija primila drugi gol na utakmici...
76' Paunović pokušava sa dva napadača
Mihailo Ivanović ušao je u završnici utakmice, da bi srpski tim zaigrao sa dva špica - njim i Štulićem.
71' Nema ni počasnog gola
Rezervista Srbije Nikola Simić gađao je poslije kornera, "iz prve", ali nije dobro postavio nogu pa je lopta otišla pored gola.
Ovo postaje DEBAKL - Srbija gubi 0:3!
Tavareš postiže i treći gol za Zelenortska Ostrva. Ponovo kontranapad, ponovo jako loša komunikacija i reakcija srpske odbrane. U fazi utakmice u kojoj je tim Srbije krenuo u napad, u odbrani apsolutno ne postoji ideja kako se odbraniti. Prijateljski meč postaje košmar srpske reprezentacije.
Ponovo ŠOK - Srbija gubi 0:2!
Srbija nije koristila svoje šanse, Zelenortska Ostrva su odmah kaznila, Duarte je realizovao kontru "tri na dva" i snažnim udarcem savladao Filipa Stankovića.
56' Pokušava i Nikola Štulić!
Snažan udarac srpskog centarfora sa oko 18 metara od gola, ali golman Zelenortskih Ostrva izbio je loptu u korner. Za desetak minuta igre u drugom dijelu meča, "orlovi" su pokazali više nego za kompletno prvo poluvrijeme.
52' Ponovo Vladimir Lučić - stativa!
Velika šteta što se rezervista nije nagradio za odličan ulazak u utakmicu. Za sedam minuta u igri napravio je očiglednu razliku u korist Srbije, koja sada izgleda daleko bolje nego u katastrofalnom prvom dijelu meča.
50' Najbolja prilika za Srbiju - Lučić
Rezervista Vladimir Lučić gađao je iz ugla kaznenog prostora i pogodio držač mreže iza gola. Konačno je Srbija proigrala poslije izmjena - na terenu su Lučić i Lazar Ranđelović, Dejan Zukić i Nikola Štulić, a izašli su Petrović, Birmančević, Kostov i Milošević.
Počelo je drugo poluvrijeme u Lisabonu
Nastavljen je meč u Portugalu.
45' Umalo 1:1 poslije slobodnjaka Andrije Živkovića
Gađao je kapiten Srbije iz prekida, lopta je pogodila jednog igrača Zelenortskih Ostrva i otišla u korner. Nije prošla daleko od stative.
Jako loš nastup Srbije, Kabralov šut brani Stankovića
Lopta je završila u rukama golmana Filipa Stankovića poslije udarca Kabrala poslije trka po lijevoj strani. Mnogo više energije među "domaćima", kao i svega ostalog. Nije ovo dobro.
Ponovo prijete Zelenortska Ostrva
Mendeš je dobio prostor i nije ga iskoristio atraktivnim pokušajem. Nižu se mnogo konkretniji napadi protivnika, dok Srbija rijetko kada u završnicama napada ima više od trojice igrača - Miloševića, Živkovića i Birmančevića. Kao da su preudaljene linije srpskog tima.
Filip Stanković spriječio 0:2
Žoan Kabral šutirao je u 28. minutu a srpski golman je odbranom spriječio još jedan gol protivnika. Za pola sata utakmica ništa nismo vidjeli od igre Srbije.
Pogledajte gol za vođstvo Zelenortskih Ostrva
23' Jovan Milošević pokušao "makazicama", nije bio precizan
Najbolji strijelac Partizana iz ove sezone htio je atraktivno, na centaršut Andrije Živkovića na lijeve strane, ali nije zahvatio loptu kako je želio.
20' Divljački start na Njegošu, Strahinja pobesneo!
Lideri Srbije Andrija Živković i Strahinja Pavlović pobjesnili su zbog jednog preoštrog starta Žamira Alvarenge na srpskom vezisti Njegošu Petroviću. Nagazio ga je otvorenim stopalom i umalo mu nanio ozbiljnu povredu. Nisu dali srpski igrači da prođe tek tako.
11' ŠOK - Srbija gubi od Zelenortskih Ostrva 0:1Izvor: TV Arena sport/screenshot
Pina je donio prednost Zelenortskim Ostrvima poslije prodora Rajana Mendeša po desnoj strani kraj Strahinje Pavlovića. Našao je u kaznenom prostoru Kevina Pinu i on je lako savladao Filipa Stankovića.
8' Odličan potez Aleksandra Stankovića
Poslao je dugu loptu srpski vezista, nažalost malo je nedostajalo Veljku Birmančeviću da je prihvatio po lijevoj strani kaznenog prostora protivnika.
6' Avdić dobro reaguje u odbrani
Birmančević ne uspijeva da "pokupi" loptu, a Zelenortska Ostrva pokušavaju po lijevoj strani. Adem Avdić je intervenisao pred Vagnerom Pinom, desnim bekom Trabzona.
2' Umalo prva šansa - Živković
Istrčao je u kontru "jedan na jedan" kapiten Srbije, ali nije uspio da primiri loptu kako je želio. Kada je stigao do kaznenog prostora, arbitri su ipak podigli ofsajd.
U toku je intoniranje himne, utakmica počinjeIzvor: TV Arena sport/screenshot
Afrikanci napravili karneval u PortugaluIzvor: TV Arena sport/screenshot
Nekoliko je hiljada navijača, ali prave buku i atmosferu kao da je praznik, a ne fudbalska utakmica. Osjeća se euforija čitave zemlje zbog nastupa na Mundijalu, prvog u istoriji.
Istorijski dani Zelenortskih Ostrva
Zelenortska Ostrva su jedan od četiri debitanta na Mundijalu, uz Jordan, Uzbekistan i Kurasao. Igraće u Grupi H protiv Španije 15. juna u Atlanti, Urugvaja 21. juna u Majami Gardensu i protiv Saudijske Arabije 26. juna u Hjustonu.
Veliki dan u porodici Stanković
Legenda srpske reprezentacije Dejan Stanković sa posebnom pažnjom će gledati današnji meč, jer su dvojica njegovih sinova u startnoj postavi. Aleksandar je traženi vezista Briža koji bi ovog ljeta mogao da se vrati u Inter poslije sjajne sezone, a Filip je jedan od junaka uspeha Venecije u Seriji B, u kojoj se poslije jedne sezone vratila u najviši italijanski rang.
❤️ Браћа Станковић заједно у „А” репрезентацији Србије.pic.twitter.com/bUA3Nnqb8f— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)May 31, 2026
Ovo su današnji starteri Srbije
Paunović morao da mijenja tim pred put
Mladi defanzivac Srbije Veljko Milosavljević povrijedio se na treningu pa je umjesto njega pozvan Petar Petrović, defanzivac Javora koji je ovog ljeta potpisao za Šturm iz Austrije.
Sastav Srbije - oba Stankovića u timu, kapiten je Živković
Selektor Veljko Paunović izvešće na meč protiv Zelenortskih Ostrva ekipu Srbije u ovom sastavu: Filip Stanković - Kosta Nedeljković, Strahinja Eraković, Strahinja Pavlović, Adem Avdić - Njegoš Petrović, Aleksandar Stanković, Veljko Birmančević, Vasilije Kostov, Andrija Živković - Jovan Milošević
Na klupi su: Ognjen Mimović, Nikola Simić, Vanja Dragojević, Dejan Zukić, Lazar Ranđelović, Veljko Ilić, Mirko Milikić, Nikola Štulić, Mihailo Ivanović, Andrija Maksimović, Vladimir Lučić, Luka Lijeskić, Petar Petrović, Stefan Bukinac, Vukašin Đurđević.
Reprezentacija Srbije igra prijateljsku utakmicu protiv Zelenortskih Ostrva ove nedjelje u 17 časova. Meč se igra na stadionu Du Reštelu u Lisabonu, na kojem igra portugalski tim Belensenses. Kapacitet je 19.856 gledalaca