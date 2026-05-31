Debakl Srbije protiv Zelenortskih Ostrva (VIDEO)

Reprezentacija Srbije u Lisabonu ubjedljivo izgubila od Zelenortskih Ostrva, 0:3.

Srbija neće igrati na Svjetskom prvenstvu, ali se okupila ovog maja i još jednom podsjetila sve zašto "orlovima" nije ni mjesto na turniru u SAD, Meksiku i Kanadi.

Reprezentacija Zelenortskih Ostrva deklasirala je srpski tim 3:0 (1:0) u prijateljskoj utakmici u Lisabonu. U prvoj od dvije provjere selektora Veljka Paunovića, debitant na predstojećem Mundijalu potpuno je nadigao "orlove" u prvih 45 minuta i spriječio ih da stvore bilo kakvu igru. Kada je rezervista Vladimir Lučić početkom drugog dijela unio energiju Srbima, pogodio i stativu, "sijevnule" su dvije kontre Zelenortskih Ostrva, u 59. i 63. minutu i tu je bio kraj.

Šokirani primljenim golovima i potpuno svjesni da ne mogu da se odbrane od brzine protivnika, fudbaleri Srbije do kraja su čekali da prođe vrijeme i trudili se da blamaža ne postane još teža. U završnici su stvorili i veliku šansu da bar ublaže poraz, ali je Dejan Zukić visoko prebacio gol.

Paunović je poveo u Lisabon ekipu koju čine i članovi najjačeg tima reprezentacije - kapiten Andrija Živković, Strahinja Pavlović, Aleksandar Stanković, Strahinja Eraković, Veljko Birmančević, bilo je i novajlija, a bilo je i igrača koji vjerovatno neće biti ozbiljno razmatrani za akcije "orlova" u budućnosti. Utisak je više nego gorak, sličan onome sa kojim je reprezentacija neuspješno završila kvalifikacije za Mundijal.

Sljedeću utakmicu Srbija će igrati 5. juna protiv Meksika u gostima i poslije toga nećemo gledati reprezentaciju do 24. septembra i meča protiv Grčke u Ligi nacija. Svjetsko prvenstvo će u međuvremenu početi 11. juna i trajaće sve do 19. jula.

Startna postava Srbije na ovom meču: Filip Stanković - Kosta Nedeljković, Strahinja Eraković, Strahinja Pavlović, Adem Avdić - Njegoš Petrović, Aleksandar Stanković, Veljko Birmančević, Vasilije Kostov, Andrija Živković - Jovan Milošević. Igrali su i Vladimir Lučić, Lazar Ranđelović, Dejan Zukić, Nikola Štulić (svi od 46. minuta), Vanja Dragojević, Vukašin Đuršević, Jan Karlo Simić, Ognjen Mimović (svi od 66. minuta), Mihailo Ivanović (od 77. minuta).