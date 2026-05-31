Juniori sarajevske Bosne šampioni BiH

U sarajevskoj Zetri je održan finalni turnir za prvaka Bosne i Hercegovine u juniorskoj kategoriji.

Košarkaški Bosne upisali su dvije pobjede - nad ekipama Akademca (Borac) (82:68) I Širokog (68:62) i postali prvaci BiH u juniorskoj kategoriji.

“Studente” je do titule predvodio Eman Jašarević sa 12 poena, 18 skokova i 4 blokade, dok su dvocifreni bili Aleksandar Joknić sa 11 poena i Drago Božić sa pogotkom manje.

S klupe je Bosnine nade predvodio Arijan Radan, koji je tako u svojoj debitantskoj trenerskoj sezoni osvojio titulu. Arijan je ujedno i kao igrač bio član posljednje generacije Bosne koja se okitila šampionskim trofejem.

